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    Шоу-биз

    После съемок «Игры престолов» Кит Харингтон обратился к психотерапевту

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    Кит Харингтон - После съемок «Игры престолов» Кит Харингтон обратился к психотерапевту
    Кит Харингтон

    Кинозвезда поначалу с трудом переживал известность

    Сыграв Джона Сноу в «Игре престолов», Кит Харингтон прославился на весь мир. При этом актер не считает свой путь к славе легким. Он признался в интервью, что в процессе работы над популярным проектом HBO ему потребовалась помощь психотерапевта.

    В какой-то момент Кит понял, что не может самостоятельно адаптироваться к свалившейся на него известности и повышенному вниманию.

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    После съемок «Игры престолов» Кит Харингтон обратился к психотерапевту
    После съемок «Игры престолов» Кит Харингтон обратился к психотерапевту
    После съемок «Игры престолов» Кит Харингтон обратился к психотерапевту
    После съемок «Игры престолов» Кит Харингтон обратился к психотерапевту
    После съемок «Игры престолов» Кит Харингтон обратился к психотерапевту
    После съемок «Игры престолов» Кит Харингтон обратился к психотерапевту
    После съемок «Игры престолов» Кит Харингтон обратился к психотерапевту
    После съемок «Игры престолов» Кит Харингтон обратился к психотерапевту
    После съемок «Игры престолов» Кит Харингтон обратился к психотерапевту

    «Это было не самое лучшее время в моей жизни. Я знал, что должен чувствовать себя самым счастливым человеком в мире, но таковым не ощущал себя. Я был очень уязвим… Самым темным для себя временем считаю период, когда Джон Сноу умер, а потом вернулся к жизни. Мне действительно не нравилось, что весь сюжет сериала сконцентрирован на моем персонаже, хотя должен признать, что в этом был и плюс: я не чувствовал себя слабым звеном», - рассказал Харингтон.

    Справиться с неуверенностью и тревогой из-за нового статуса суперзвезды актеру помог психотерапевт.

    «В то время я начал посещать сеансы психотерапии. До них я почти ни с кем не разговаривал», - признался Кит.

     

    Игра престолов актер умер
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