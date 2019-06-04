Постаревшие красотки из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» устроили вечеринку в купальниках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Премьерный показ сериала состоялся в 1990 году

Премьера проекта о приключениях повзрослевших героев сериала «Беверли-Хиллз, 90210» состоится в августе. А пока исполнительницы главных ролей делятся совместными фото в соцсетях.

46-летняя Тори Спеллинг, 58-летняя Габриэль Картерис и 47-летняя Дженни Гарт собрались в Ванкувере. Актрисы устроили вечеринку на террасе с видом на небоскребы.

Они позировали в легкой летней одежде, а затем переоделись в черные купальники. «Воскресный семейный ужин… Я не училась в колледже после школы (я поступила в 90210, чтобы притвориться студенткой), а теперь эти три красивые дамы стали моими соседками по комнате на лето», – поделилась Спеллинг в Instagram.

Ранее в cети появился первый трейлер перезапуска сериала. В тизере снялись почти все актеры из оригинальной версии.