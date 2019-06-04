  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Постаревшие красотки из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» устроили вечеринку в купальниках

    • Розсилка
    Постаревшие красотки из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» устроили вечеринку в купальниках

    Премьерный показ сериала состоялся в 1990 году

    Премьера проекта о приключениях повзрослевших героев сериала «Беверли-Хиллз, 90210» состоится в августе. А пока исполнительницы главных ролей делятся совместными фото в соцсетях.

    46-летняя Тори Спеллинг, 58-летняя Габриэль Картерис  и 47-летняя Дженни Гарт собрались в Ванкувере. Актрисы устроили вечеринку на террасе с видом на небоскребы.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Постаревшие красотки из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» устроили вечеринку в купальниках
    Постаревшие красотки из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» устроили вечеринку в купальниках
    Постаревшие красотки из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» устроили вечеринку в купальниках
    Постаревшие красотки из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» устроили вечеринку в купальниках
    Постаревшие красотки из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» устроили вечеринку в купальниках
    Постаревшие красотки из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» устроили вечеринку в купальниках
    Постаревшие красотки из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» устроили вечеринку в купальниках
    Постаревшие красотки из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» устроили вечеринку в купальниках
    Постаревшие красотки из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» устроили вечеринку в купальниках
    Постаревшие красотки из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» устроили вечеринку в купальниках
    Постаревшие красотки из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» устроили вечеринку в купальниках
    Постаревшие красотки из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» устроили вечеринку в купальниках
    Постаревшие красотки из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» устроили вечеринку в купальниках
    Постаревшие красотки из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» устроили вечеринку в купальниках
    Постаревшие красотки из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» устроили вечеринку в купальниках

    Они позировали в легкой летней одежде, а затем переоделись в черные купальники. «Воскресный семейный ужин… Я не училась в колледже после школы (я поступила в 90210, чтобы притвориться студенткой), а теперь эти три красивые дамы стали моими соседками по комнате на лето», – поделилась Спеллинг в Instagram.

    Ранее в cети появился первый трейлер перезапуска сериала. В тизере снялись почти все актеры из оригинальной версии.

    знаменитости трейлер шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ