Продюсеры рассказали о причинах задержки выхода 8 сезона «Игры престолов»

Как уже было объявлено ранее, финальный сезон культового сериала «Игра престолов» выйдет на экраны лишь в 2019 году к великому огорчению поклонников, которые ждали премьеру в 2018

Руководство канала решило объяснить, чем обусловлен сдвиг релиза. Программный директор телеканала HBO Кейси Блойс в интервью Entertainment Weekly рассказал, что работа над 8 сезоном идет полным ходом и создатели сериала не прохлаждаются на пляжах. «Им нужно время, чтобы сделать по-настоящему качественный продукт, - говорит Блойс. – В



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Как уже было объявлено ранее, финальный сезон культового сериала «Игра престолов» выйдет на экраны лишь в 2019 году к великому огорчению поклонников, которые ждали премьеру в 2018

Руководство канала решило объяснить, чем обусловлен сдвиг релиза.

Программный директор телеканала HBO Кейси Блойс в интервью Entertainment Weekly рассказал, что работа над 8 сезоном идет полным ходом и создатели сериала не прохлаждаются на пляжах.

«Им нужно время, чтобы сделать по-настоящему качественный продукт, - говорит Блойс. – В сериале будет масса батальных сцен, создание которых требует много времени и спецэффектов». Он также добавил, что озвученные сроки выхода финала «Игры престолов» являются кратчайшими в условиях их напряженной работы.

Напомним, что шоураннеры сериала уже заявили о том, что 8 сезон станет самым эпичным и дорогостоящим проектом из всех существующих на телевидении, поэтому фанатов «Игры престолов» ждет что-то невероятное.

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Джерело: Киноафиша