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    Шоу-биз

    Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»

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    Камалия - Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»
    Камалия

    Певица рассказала, как с дочерьми в аквапарк сходила

    Украинская певица Камалия посетила с дочерьми аквапарк.

    Об этом звезда сообщила на своей странице в Инстаграме, опубликовав фотографию с отдыха в Турции, на которой позирует в откровенном купальнике и черной шляпе в окружении двойняшек.

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    Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»
    Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»
    Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»
    Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»
    Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»
    Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»
    Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»
    Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»
    Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»
    Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»
    Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»
    Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»
    Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»
    Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»
    Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»
    Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»

    «Целый день сегодня провели в аквапарке. Если бы не мои девчонки-«подстрекалочки», никогда бы не спустилась больше с этих сумасшедших горок! Почувствовала себя опять ребенком, и получила сумасшедшую дозу адреналина!. В конце дня меня уже невозможно было остановить!, - поделилась эмоциями Камалия.

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    Камалия певица
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