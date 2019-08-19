Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»



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Камалия

Певица рассказала, как с дочерьми в аквапарк сходила

Украинская певица Камалия посетила с дочерьми аквапарк.

Об этом звезда сообщила на своей странице в Инстаграме, опубликовав фотографию с отдыха в Турции, на которой позирует в откровенном купальнике и черной шляпе в окружении двойняшек.

«Целый день сегодня провели в аквапарке. Если бы не мои девчонки-«подстрекалочки», никогда бы не спустилась больше с этих сумасшедших горок! Почувствовала себя опять ребенком, и получила сумасшедшую дозу адреналина!. В конце дня меня уже невозможно было остановить!, - поделилась эмоциями Камалия.

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