Пышногрудая подружка самой молодой миллиардерши призналась, что похудела на 13 кг за пять месяцев



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джордин Вудс instagram.com/jordynwoods/

От Джордин отвернулось семейство Кардашьян-Дженнер, после того, как ее заметили целующейся с бойфрендом Хлои Кардашьян

Бывшая подруга Кайли Дженнер запустила свой YouTube-канал. Новый проект она решила начать с откровений. В первом видео Джордин Вудс поделилась переживаниями из детства. Если сейчас инстадива регулярно хвастается фигурой в откровенных нарядах, то будучи подростком стеснялась надевать купальники. По словам Джордин, она всегда была крупным ребенком, но с возрастом начала комплексовать из-за этого.

«Вместо бикини я надевала объемные футболки, а на вечеринки у бассейна и вовсе не ходила», – призналась девушка. В возрасте 13 лет Вудс вместе с Уиллоу Смит впервые попала в объективы папарацци. Комментарии под фото о ее телосложении ввели подростка в депрессию.

«Помню, как читала все эти ужасные комментарии, и слезы текли из глаз. Это сломало меня. Я была разбита», — поделилась Вудс. Принять себя ей помогли книги по саморазвитию. Однако в 19 лет трагедия подтолкнула девушку сбросить лишние килограммы. В 19 лет Джордин осталась без отца. Пережить тяжелую утрату и отвлечься ей помогли тренировки.

«Я потеряла примерно 13 килограммов за пять месяцев и чувствовала себя прекрасно», — рассказала инстадива в ролике. Джордин добавила, что немало важным фактом стало то, что она занималась с тренером, который ей нравился и с которым она чувствовала себя комфортно.

Читайте также: Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи