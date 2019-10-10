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    Шоу-биз

    Пышногрудая подружка самой молодой миллиардерши призналась, что похудела на 13 кг за пять месяцев

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    <p>Джордин Вудс</p> <p>instagram.com/jordynwoods/</p> - Пышногрудая подружка самой молодой миллиардерши призналась, что похудела на 13 кг за пять месяцев

    Джордин Вудс

    instagram.com/jordynwoods/

    От Джордин отвернулось семейство Кардашьян-Дженнер, после того, как ее заметили целующейся с бойфрендом Хлои Кардашьян

    Бывшая подруга Кайли Дженнер запустила свой YouTube-канал. Новый проект она решила начать с откровений. В первом видео Джордин Вудс поделилась переживаниями из детства. Если сейчас инстадива регулярно хвастается фигурой в откровенных нарядах, то будучи подростком стеснялась надевать купальники. По словам Джордин, она всегда была крупным ребенком, но с возрастом начала комплексовать из-за этого.

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    Пышногрудая подружка самой молодой миллиардерши призналась, что похудела на 13 кг за пять месяцев
    Пышногрудая подружка самой молодой миллиардерши призналась, что похудела на 13 кг за пять месяцев
    Пышногрудая подружка самой молодой миллиардерши призналась, что похудела на 13 кг за пять месяцев
    Пышногрудая подружка самой молодой миллиардерши призналась, что похудела на 13 кг за пять месяцев
    Пышногрудая подружка самой молодой миллиардерши призналась, что похудела на 13 кг за пять месяцев
    Пышногрудая подружка самой молодой миллиардерши призналась, что похудела на 13 кг за пять месяцев
    Пышногрудая подружка самой молодой миллиардерши призналась, что похудела на 13 кг за пять месяцев
    Пышногрудая подружка самой молодой миллиардерши призналась, что похудела на 13 кг за пять месяцев
    Пышногрудая подружка самой молодой миллиардерши призналась, что похудела на 13 кг за пять месяцев
    Пышногрудая подружка самой молодой миллиардерши призналась, что похудела на 13 кг за пять месяцев
    Пышногрудая подружка самой молодой миллиардерши призналась, что похудела на 13 кг за пять месяцев
    Пышногрудая подружка самой молодой миллиардерши призналась, что похудела на 13 кг за пять месяцев
    Пышногрудая подружка самой молодой миллиардерши призналась, что похудела на 13 кг за пять месяцев
    Пышногрудая подружка самой молодой миллиардерши призналась, что похудела на 13 кг за пять месяцев
    Пышногрудая подружка самой молодой миллиардерши призналась, что похудела на 13 кг за пять месяцев
    Пышногрудая подружка самой молодой миллиардерши призналась, что похудела на 13 кг за пять месяцев

    «Вместо бикини я надевала объемные футболки, а на вечеринки у бассейна и вовсе не ходила», – призналась девушка. В возрасте 13 лет Вудс вместе с Уиллоу Смит впервые попала в объективы папарацци. Комментарии под фото о ее телосложении ввели подростка в депрессию.

     «Помню, как читала все эти ужасные комментарии, и слезы текли из глаз. Это сломало меня. Я была разбита», — поделилась Вудс. Принять себя ей помогли книги по саморазвитию. Однако в 19 лет трагедия подтолкнула девушку сбросить лишние килограммы. В 19 лет Джордин осталась без отца. Пережить тяжелую утрату и отвлечься ей помогли тренировки.

    «Я потеряла примерно 13 килограммов за пять месяцев и чувствовала себя прекрасно», — рассказала инстадива в ролике. Джордин добавила, что немало важным фактом стало то, что она занималась с тренером, который ей нравился и с которым она чувствовала себя комфортно.

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    Кардашьян
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