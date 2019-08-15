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    Шоу-биз

    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами

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    Ким Кардашьян - Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Ким Кардашьян
    instagram.com/kimkardashian/

    Жена рэпера Канье Уэста опубликовала фото во впечатляющем наряде

    36-летняя звезда реалити-шоу, актриса и модель Ким Кардашьян опубликовала фото в платье, которое как нельзя лучше подчеркнуло достоинства ее фигуры: высокую грудь, тонкую талию и аппетитные бедра. Наряд из бархата сизых оттенков имеет смелый вырез спереди и причудливый крой. Платье словно собрали из разных лоскутков, оставив пикантные вырезы в области груди и плеч.

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    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами
    instagram.com/kimkardashian/

    Известная красотка поделилась радостной новостью. Армия ее поклонников в Instagram пополнилась и доросла до таких высот, о которых многие блогеры могут только мечтать. «Вот и 146 миллионов! Спасибо, ребята!!!» – восхитилась Ким.

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    актриса Кардашьян
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