Пышнотелая Ким Кардашьян покрасовалась в платье с пикантными вырезами



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Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian/

Жена рэпера Канье Уэста опубликовала фото во впечатляющем наряде

36-летняя звезда реалити-шоу, актриса и модель Ким Кардашьян опубликовала фото в платье, которое как нельзя лучше подчеркнуло достоинства ее фигуры: высокую грудь, тонкую талию и аппетитные бедра. Наряд из бархата сизых оттенков имеет смелый вырез спереди и причудливый крой. Платье словно собрали из разных лоскутков, оставив пикантные вырезы в области груди и плеч.

Известная красотка поделилась радостной новостью. Армия ее поклонников в Instagram пополнилась и доросла до таких высот, о которых многие блогеры могут только мечтать. «Вот и 146 миллионов! Спасибо, ребята!!!» – восхитилась Ким.