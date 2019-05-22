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    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру

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    <p>Моника Беллуччи</p> <p>instagram.com/monicabellucciofficiel/</p> - Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру

    Моника Беллуччи

    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Неожиданный образ актриса выбрала для модного журнала

    Знаменитая актриса Моника Беллуччи не перестает удивлять многочисленных поклонников своими образами. Недавно она снялась в фотосессии в дерзких кожаных брюках, а теперь актриса предстала в образе блондинки – для нового номера французского журнала Soon.

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    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру
    Ради новой фотосессии 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж и показала точенную фигуру

    Специально для фотосъемки 54-летняя Беллуччи отказалась от роскошных каштановых волос в пользу светлого каре. Однако поклонники могут не волноваться – это парик.

    На фотографиях итальянская актриса предстала в роскошном черном платье от модного дома Valentino и в ювелирных украшениях от Cartier.

    Снимки появились на странице самой Беллуччи в соцсети Instagram и в аккаунте журнала Soon.

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    актриса
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