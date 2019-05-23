Рами Малек женится на актрисе из «Богемской рапсодии»



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Рами Малек и Люси Бойнтон

Оскароносный актер и Люси Бойнтон сыграли возлюбленных в фильме. Позже их отношения перенеслись с экранов в реальную жизнь

Рами Малек познакомился с Люси Бойнтон во время съемок «Богемской рапсодии». Фильм о группе Queen в прошлом году стал настоящим хитом, актер к тому же получил за него «Оскар». Малек сыграл Фредди Меркьюри, в то время как Люси Бойнтон досталась роль его возлюбленной Мэри Остин, но по сюжету фильма им не суждено было быть вместе.

Актеры не только сыграли влюбленных, но и перенесли это чувство в реальную жизнь. В отличие от культового певца и героини Бойтон, реальные отношения Рами и Люси оказались счастливыми. Недавно стало известно, что Люси Бойнтон и Рами Малек после двух лет отношений планируют свадьбу.