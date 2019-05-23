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    Шоу-биз

    Рами Малек женится на актрисе из «Богемской рапсодии»

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    Рами Малек и Люси Бойнтон - Рами Малек женится на актрисе из «Богемской рапсодии»
    Рами Малек и Люси Бойнтон

    Оскароносный актер и Люси Бойнтон сыграли возлюбленных в фильме. Позже их отношения перенеслись с экранов в реальную жизнь

    Рами Малек познакомился с Люси Бойнтон во время съемок «Богемской рапсодии». Фильм о группе Queen в прошлом году стал настоящим хитом, актер к тому же получил за него «Оскар». Малек сыграл Фредди Меркьюри, в то время как Люси Бойнтон досталась роль его возлюбленной Мэри Остин, но по сюжету фильма им не суждено было быть вместе.

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    Рами Малек женится на актрисе из «Богемской рапсодии»
    Рами Малек женится на актрисе из «Богемской рапсодии»
    Рами Малек женится на актрисе из «Богемской рапсодии»
    Рами Малек женится на актрисе из «Богемской рапсодии»
    Рами Малек женится на актрисе из «Богемской рапсодии»
    Рами Малек женится на актрисе из «Богемской рапсодии»
    Рами Малек женится на актрисе из «Богемской рапсодии»
    Рами Малек женится на актрисе из «Богемской рапсодии»

    Актеры не только сыграли влюбленных, но и перенесли это чувство в реальную жизнь. В отличие от культового певца и героини Бойтон, реальные отношения Рами и Люси оказались счастливыми. Недавно стало известно, что Люси Бойнтон и Рами Малек после двух лет отношений планируют свадьбу.

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    актер Оскар
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