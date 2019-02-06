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    Шоу-биз

    Райан Мерфи намекнул на возрождение сериала «Королевы крика»

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    Райан Мерфи намекнул на возрождение сериала «Королевы крика»

    Если вы из тех опечаленных фанатов, которые искренне считают, что «Королев крика» Райана Мерфи закрыли слишком рано, у нас хорошие новости: у вас есть все шансы вновь увидеть героев любимого сериала

    Шоураннер Райан Мерфи, создатель таких популярных проектов, как «Лузеры» и «Американская история ужасов», заинтриговал своих фолловеров в Instagram. Он опубликовал новый пост, в котором подарил надежду на скорое возрождение комедийного хоррора:

    «Очень много людей в последнее время спрашивали меня о перезагрузке или продолжении «Королев крика» (они слишком рано ушли из жизни). Эмма (Робертс), Билли (Лурд), Лиа (Мишель) и я думаем над этим, но возникло несколько вопросов: должен ли новый сезон быть ограничен шестью эпизодами? Или это будет полнометражный фильм-продолжение? Кого я должен вернуть обратно? Хотелось бы послушать, что вы думаете на этот счет. Слишком много вопросов…».

    Напомним, что сериал «Королевы крика», пародия на известные фильмы ужасов, стартовал на канале Fox в 2015 году. Действие шоу разворачивается в студенческом городке, размеренная жизнь учащихся резко меняется, когда в кампусе происходят убийства.

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