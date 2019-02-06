Райан Мерфи намекнул на возрождение сериала «Королевы крика»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Если вы из тех опечаленных фанатов, которые искренне считают, что «Королев крика» Райана Мерфи закрыли слишком рано, у нас хорошие новости: у вас есть все шансы вновь увидеть героев любимого сериала

Шоураннер Райан Мерфи, создатель таких популярных проектов, как «Лузеры» и «Американская история ужасов», заинтриговал своих фолловеров в Instagram. Он опубликовал новый пост, в котором подарил надежду на скорое возрождение комедийного хоррора:

«Очень много людей в последнее время спрашивали меня о перезагрузке или продолжении «Королев крика» (они слишком рано ушли из жизни). Эмма (Робертс), Билли (Лурд), Лиа (Мишель) и я думаем над этим, но возникло несколько вопросов: должен ли новый сезон быть ограничен шестью эпизодами? Или это будет полнометражный фильм-продолжение? Кого я должен вернуть обратно? Хотелось бы послушать, что вы думаете на этот счет. Слишком много вопросов…».