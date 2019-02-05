Ремейк «Зачарованных» продлили на 2 сезон, несмотря на критику фанатов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Канал CW не из тех, кто сдается без борьбы. На днях сразу десять сериалов были продлены на следующие сезоны, и одним из них оказались «Зачарованные»

Саму идею перезагрузки популярного шоу начала двухтысячных с актрисами-представительницами этнических меньшинств фанаты восприняли без энтузиазма, и когда новые эпизоды вышли на экраны, на создателей обрушился шквал критики. Многие зрители были уверенны, что продолжения не будет, но они ошиблись.

Поклонники оригинального сериала «Зачарованные» нашли в перезапуске множество проблем: «нулевая» химия между персонажами, дисбаланс между хоррором, комедией и мистикой, а также чрезмерно политизированный сюжет. В ноябре прошлого года издание TVLine отметило, что рейтинги шоу неуклонно снижаются с каждым новым эпизодом, но это не остановило канал CW от продления «Зачарованных» на второй сезон. Дело в том, что средние показатели просмотров сериала заняли четвертую строчку среди всех остальных шоу канала, поэтому продолжение приключений трех сестер для руководства вполне обоснованно.

Пока неизвестно, попытаются ли создатели исправить ошибки первого сезона и направить сюжет в новом направлении – или же продолжат в прежнем духе. Точная дата премьеры новых серий неизвестна, но, так как большинство сериалов CW выходят осенью, шоу может вернуться на экраны в октябре этого года. Помимо «Зачарованных», продление на еще один сезон получили сериалы «Сверхъестественное», «Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня», «Ривердейл», «Супергерл», «Династия», «Наследие» и «Черная молния».

Джерело: popcornnews