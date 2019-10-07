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    Шоу-биз

    Райан Рейнольдс тайно стал отцом в третий раз

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    Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс - Райан Рейнольдс тайно стал отцом в третий раз
    Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

    Актриса родила ребенка еще два месяца назад

    32-летняя Блейк Лайвли и 42-летний Райан Рейнольдс стали многодетными родителями Звездная пара тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних. О прибавлении в семействе актеров рассказали инсайдеры.

    Источник, приближенный к семье, сообщил US Weekly, что звезда «Сплетницы» стала мамой еще в августе. Сами супруги пока не комментируют эту новость.

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    Райан Рейнольдс тайно стал отцом в третий раз
    Райан Рейнольдс тайно стал отцом в третий раз
    Райан Рейнольдс тайно стал отцом в третий раз
    Райан Рейнольдс тайно стал отцом в третий раз
    Райан Рейнольдс тайно стал отцом в третий раз
    Райан Рейнольдс тайно стал отцом в третий раз
    Райан Рейнольдс тайно стал отцом в третий раз
    Райан Рейнольдс тайно стал отцом в третий раз
    Райан Рейнольдс тайно стал отцом в третий раз
    Райан Рейнольдс тайно стал отцом в третий раз
    Райан Рейнольдс тайно стал отцом в третий раз
    Райан Рейнольдс тайно стал отцом в третий раз
    Райан Рейнольдс тайно стал отцом в третий раз

    Свою третью беременность Блейкл рассекретила только в мае. Она пришла поддержать мужа на премьерном показе анимационного фильма «Покемон. Детектив Пикачу». Облегающее платье подчеркнуло заметно округлившийся живот блондинки.

    Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс воспитывают двух дочерей: четырехлетнюю Джеймс и двухлетнюю Инес. Объятия влюбленных восхитили поклонников. Актриса попала в объективы папарацци во время прогулки с детьми.

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