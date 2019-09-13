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    Шоу-биз

    Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото

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    <p>Даша Астафьева</p> <p>instagram.com/da_astafieva</p> - Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото

    Даша Астафьева

    instagram.com/da_astafieva

    Звезда порадовала поклонников фото с питомцами

    Украинская эротическая модель и певица Даша Астафьева поделилась кадрами с очередного фотосета. В этот раз Астафьева позировала в кровати изображая нежность и женственность. Чувственные кадры звезда запостила в Инстаграме.

    «Так хочется запомнить лето таким...) со всеми открытиями, признаниями и пополнением...» - подписала фото Астафьева.

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    Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото
    Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото
    Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото
    Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото
    Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото
    Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото
    Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото
    Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото
    Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото
    Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото
    Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото
    Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото
    Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото
    Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото
    Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото
    Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото
    Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото
    Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото

    Поклонники по достоинству оценили нехарактерную для Астафьевой съемку и оставили ей много теплых отзывов, отмечая волшебство и нежность снимков.

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    модель певица
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