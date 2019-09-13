Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

Звезда порадовала поклонников фото с питомцами

Украинская эротическая модель и певица Даша Астафьева поделилась кадрами с очередного фотосета. В этот раз Астафьева позировала в кровати изображая нежность и женственность. Чувственные кадры звезда запостила в Инстаграме.

«Так хочется запомнить лето таким...) со всеми открытиями, признаниями и пополнением...» - подписала фото Астафьева.

Поклонники по достоинству оценили нехарактерную для Астафьевой съемку и оставили ей много теплых отзывов, отмечая волшебство и нежность снимков.

Читайте также: Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями