Редкие кадры: Даша Астафьева поделилась необнаженными фото
Даша Астафьева
instagram.com/da_astafieva
Звезда порадовала поклонников фото с питомцами
Украинская эротическая модель и певица Даша Астафьева поделилась кадрами с очередного фотосета. В этот раз Астафьева позировала в кровати изображая нежность и женственность. Чувственные кадры звезда запостила в Инстаграме.
«Так хочется запомнить лето таким...) со всеми открытиями, признаниями и пополнением...» - подписала фото Астафьева.
Поклонники по достоинству оценили нехарактерную для Астафьевой съемку и оставили ей много теплых отзывов, отмечая волшебство и нежность снимков.