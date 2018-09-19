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    Шоу-биз

    Рэпер Дрейк обвинен в изнасиловании

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    Рэпер Дрейк обвинен в изнасиловании

    Дрейк уже подал в суд на женщину за ложные обвинения

    Известный рэпер Дрейк подает в суд на женщину за ложные обвинения в изнасиловании, сообщает издание TMZ. Известный рэпер-истец утверждает, что Лейла Лэйс встретила Дрейка на остановке Манчестера во время его турне Boy Meets World. Позже, Лэйс сделал ряд публичных заявлений об их отношениях, в том числе о том, что она носит во чреве дитя Дрейка. Тем временем, Дрейк опроверг слова девушки и затеял судебное разбирательство.

    В судебном документе говориться, что в деле нет достоверных доказательств беременности или других форм существования ребенка. Также отмечается, что Лейла Лэйс угрожала обвинениями в изнасиловании, если Дрейк не заплатит несколько миллионов. Таким образом женщине грозит судебное разбирательство по делу мошенничества и вымогательства.  

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