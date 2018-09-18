Дрейк закрутил роман с крестницей Джанет Джексон



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Дрейк и его новая возлюбленная Белла Харрис

Слухи о романе Дрейка и 18-летней модели Беллы Харрис начались еще летом, но сами предполагаемые влюбленные никак не комментировали свои отношения

На этой неделе папарацци заметили парочку на выходе из ресторана в Вашингтоне.

Несмотря на свой юный возраст, Белла уже заключила успешный контракт с престижным модельным агентством Elite Model. Харрис уже сотрудничала со многим брендами: Clinique, Abercrombie & Fitch, Guess, Missguided, а также выходила на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке.

Кроме этого Белла близка и к миру звезд: ее крестной мамой стала Джанет Джексон. Отец девушки, известный музыкальный продюсер Джимми Джем, занимался продюсированием альбомов сестры Майкла Джексона.

Как выглядит новая пассия Дрейка, можно посмотреть прямо сейчас.

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Джерело: graziamagazine.ru