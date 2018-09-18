Дрейк закрутил роман с крестницей Джанет Джексон
-
Розсилка
Слухи о романе Дрейка и 18-летней модели Беллы Харрис начались еще летом, но сами предполагаемые влюбленные никак не комментировали свои отношения
На этой неделе папарацци заметили парочку на выходе из ресторана в Вашингтоне.
Несмотря на свой юный возраст, Белла уже заключила успешный контракт с престижным модельным агентством Elite Model. Харрис уже сотрудничала со многим брендами: Clinique, Abercrombie & Fitch, Guess, Missguided, а также выходила на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке.
Кроме этого Белла близка и к миру звезд: ее крестной мамой стала Джанет Джексон. Отец девушки, известный музыкальный продюсер Джимми Джем, занимался продюсированием альбомов сестры Майкла Джексона.
Как выглядит новая пассия Дрейка, можно посмотреть прямо сейчас.
Читайте также: Ева Мендес призналась, что не нанимала нянь для дочерей
Джерело: graziamagazine.ru