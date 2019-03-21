Режиссер фильма «Леди Берд» Грета Гервиг впервые стала мамой



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Ранее спутник Греты был женат на Дженнифер Джейсон Ли

35-летняя актриса, писательница и режиссер Грета Гервиг и ее 49-летний возлюбленный режиссер Ноа Баумбах стали родителями - у пары родился мальчик. Официальные представители звезд подтвердили эту новость в среду, 20 марта.

На днях папарацци заметили новоиспеченных родителей, когда они прогуливались по Манхэттену в Нью-Йорке.

Грета и Ноа впервые встретились на съемках картины «Гринберг» в 2010 году, где партнером актрисы был Бен Стиллер. Результатом участия в фильме для Греты стала номинация на премию «Независимый дух». У актрисы и режиссера закрутился роман, однако им удалось сохранить свою личную жизнь в тайне.

Их следующим фильмом стала комедия «Милая Фрэнсис», сценарий для которого Грета писала в соавторстве с Баумбахом. Именно этот фильм принес ей мировую известность. На этом сотрудничество Баумбаха и Гервиг не закончилось, и они вновь поработали вместе над фильмом «Госпожа Америка». Напомним, Гервиг стала пятой по счету женщиной, выдвинутой на «Оскар» за свою режиссерскую работу.

Для Ромера, к слову, этот ребенок не первый - у него есть 19-летний сын Ромер от бывшей жены, 57-летней Дженнифер Джейсон Ли.