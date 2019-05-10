  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Режиссер «Игры престолов» объяснил, почему Джон Сноу равнодушно попрощался с лютоволком

    • Розсилка
    <p>twitter / rukeloshaj</p> <p></p> - Режиссер «Игры престолов» объяснил, почему Джон Сноу равнодушно попрощался с лютоволком

    twitter / rukeloshaj

    Создатели фантастической саги упростили эмоции персонажей из-за компьютерной графики

    Режиссер четвертой серии заключительного сезона «Игры престолов» Дэвид Наттер рассказал, почему Джон Сноу был равнодушен к своему лютоволку по кличке Призрак.

    В этом эпизоде Джон Сноу отправляется на юг, чтобы воевать за Дейенерис Таргариен и прощается с семьей и друзьями. Однако когда очередь доходит до Призрака, герой просто смотрит в сторону. Поклонников сериала возмутило такое отношение к персонажу, и они потребовали рассказать, почему Сноу так странно повел себя в отношении лютоволка.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Режиссер «Игры престолов» объяснил, почему Джон Сноу равнодушно попрощался с лютоволком
    Режиссер «Игры престолов» объяснил, почему Джон Сноу равнодушно попрощался с лютоволком
    Режиссер «Игры престолов» объяснил, почему Джон Сноу равнодушно попрощался с лютоволком
    Режиссер «Игры престолов» объяснил, почему Джон Сноу равнодушно попрощался с лютоволком
    instagram / gameofthronesnotofficial

    Режиссер пояснил, что причиной равнодушия Сноу стали технические сложности. Для визуализации Призрака использовалась компьютерная графика.

    «Держа Призрака в стороне, я подумал, что так будет лучше», – сказал Наттер и добавил, что это даст Джону возможность побыть с Тормундом и Джилли, прежде чем он в последний раз встретится со своим волком. Об этом пишет сайт HuffPost.

    По мнению режиссера, из-за этого сцена получилась даже более эффектной, чем он предполагал.

    Игра престолов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ