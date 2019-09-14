Рианна сыграет в фильме о Бэтмене
Рианна
Фото: instagram.com/badgalriri/
Фото: instagram.com/badgalriri/
Певица уже подобрала себе роль
Рианна призналась журналистам, что хотела бы сыграть одну из ролей в новом фильме о Бэтмене. У звезды поп-сцены уже есть опыт съемок в кино: она играла в картинах «Морской бой» и «Восемь подруг Оушена».
Артистка даже назвала своего любимого персонажа из саги о Бэтмене – это Ядовитый Плющ. Она даже одевалась в костюм суперзлодейки на одной вечеринок по случаю Хэллоуина.
При этом певица отметила, что роль ей пока не предложили. «Знаете, они мне еще не позвонили», – пожаловалась она журналистам.