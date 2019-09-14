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    Шоу-биз

    Рианна сыграет в фильме о Бэтмене

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    Рианна<br /><br />Фото: instagram.com/badgalriri/ - Рианна сыграет в фильме о Бэтмене
    Рианна

    Фото: instagram.com/badgalriri/

    Певица уже подобрала себе роль

    Рианна призналась журналистам, что хотела бы сыграть одну из ролей в новом фильме о Бэтмене. У звезды поп-сцены уже есть опыт съемок в кино: она играла в картинах «Морской бой» и «Восемь подруг Оушена».

    Артистка даже назвала своего любимого персонажа из саги о Бэтмене – это Ядовитый Плющ. Она даже одевалась в костюм суперзлодейки на одной вечеринок по случаю Хэллоуина.

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    Рианна сыграет в фильме о Бэтмене
    Рианна сыграет в фильме о Бэтмене
    Рианна сыграет в фильме о Бэтмене
    Рианна сыграет в фильме о Бэтмене
    Рианна сыграет в фильме о Бэтмене
    Рианна сыграет в фильме о Бэтмене
    Рианна сыграет в фильме о Бэтмене
    Рианна сыграет в фильме о Бэтмене
    Рианна сыграет в фильме о Бэтмене
    Рианна сыграет в фильме о Бэтмене
    Рианна сыграет в фильме о Бэтмене
    Рианна сыграет в фильме о Бэтмене
    Рианна сыграет в фильме о Бэтмене
    Рианна сыграет в фильме о Бэтмене
    Рианна сыграет в фильме о Бэтмене
    Рианна сыграет в фильме о Бэтмене
    Рианна сыграет в фильме о Бэтмене

    При этом певица отметила, что роль ей пока не предложили. «Знаете, они мне еще не позвонили», – пожаловалась она журналистам.

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