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    Шоу-биз

    Рианна выпустит визуальную автобиографию

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    <p>Рианна</p> <p>Фото: instagram.com/badgalriri/</p> - Рианна выпустит визуальную автобиографию

    Рианна

    Фото: instagram.com/badgalriri/

    Певица работала над альбомом около пяти лет

    Рианна совместно с издательством Phaidon готовит к выпуску автобиографию – большой альбом, в котором собрано больше тысячи фотографий, рассказывающих о детстве и юности певицы, ее первых выступлениях и турах, модных выходах и вечеринках с друзьями. Многие из кадров публикуются впервые. Над книгой Рианна работала больше пяти лет.

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    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию
    Рианна выпустит визуальную автобиографию

    Книга, которая так и называется – Rihanna, выйдет 10 октября.

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    Ее уже можно предзаказать на сайте проекта за £120, также есть три варианта специальных наборов: Rihanna: Fenty x Phaidon (кроме книги в комплекте идет подставка, созданная дизайн-студией The Haas Brothers), Rihanna: Luxury Supreme (комплект с другой дизайнерской подставкой той же студии) и Rihanna: Ultra Luxury Supreme (тут прилагается целый мраморный пьедестал и автограф Рианны).

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