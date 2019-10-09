Рианна выпустит визуальную автобиографию



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рианна Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица работала над альбомом около пяти лет

Рианна совместно с издательством Phaidon готовит к выпуску автобиографию – большой альбом, в котором собрано больше тысячи фотографий, рассказывающих о детстве и юности певицы, ее первых выступлениях и турах, модных выходах и вечеринках с друзьями. Многие из кадров публикуются впервые. Над книгой Рианна работала больше пяти лет.

Книга, которая так и называется – Rihanna, выйдет 10 октября.

Ее уже можно предзаказать на сайте проекта за £120, также есть три варианта специальных наборов: Rihanna: Fenty x Phaidon (кроме книги в комплекте идет подставка, созданная дизайн-студией The Haas Brothers), Rihanna: Luxury Supreme (комплект с другой дизайнерской подставкой той же студии) и Rihanna: Ultra Luxury Supreme (тут прилагается целый мраморный пьедестал и автограф Рианны).