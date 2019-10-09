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    Шоу-биз

    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном

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    Риз Уизерспун - Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун

    Кинозвезде фильма «Блондинка в законе» пришлось посмотреть в глаза своим страхам

    43-летняя Риз Уизерспун приняла участие в яркой фотосессии с животными для глянца. Съемка была тематической – Риз столкнулась лицом к лицу с тем, кого она опасается.

    Уизерспун появилась на обложке американского Harper’s Bazaar, воплотив оригинальные аутфиты в разноцветных нарядах. Она позировала в роскошном розово-красном платье с обнаженными плечами. Артистка сделала натуральный макияж и маникюр, а педикюр предпочла алый. Звезда украсила шею крупным колье и предпочла небрежную укладку.

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    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном
    Риз Уизерспун устроила пикантную съемку с желтым питоном

    Обладательница «Оскара» также оказалась вблизи большого паука. Оказалось, насекомых она не опасается.

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