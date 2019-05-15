Роберт Де Ниро снялся в образе гангстера для рекламы бейглов



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Фото: imdb

Актер играет криминального босса, который хочет отжать бизнес у конкурентов

Роберт Де Ниро снялся в рекламе бейглов британской компании Warburtons Bread. Обозреватель газеты The Guardian назвал эту роль легендарного актера лучшей его работой за последние годы, отметив, что именно в этой роли артист чувствует себя на своем месте.

В ролике Де Ниро вернулся к образу гангстера, который приезжает в британский город Болтон, чтобы отжать бизнес у компании-конкурента Warburtons, которая производит бейглы.

Чтобы стать монополистом на рынке, банда Де Ниро крадет партию бейглов и клеит на их упаковки свои этикетки GoodBagels, шрифт которых напоминает лого фильма «Славные парни» 1990 года. Затем гангстеры избавляются от всей продукции Warburtons в супермаркетах и ставят на ее место бейглы под своим брендом.

Джерело: Esquire