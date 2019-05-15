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    Шоу-биз

    Роберт Де Ниро снялся в образе гангстера для рекламы бейглов

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    Фото: imdb - Роберт Де Ниро снялся в образе гангстера для рекламы бейглов
    Фото: imdb

    Актер играет криминального босса, который хочет отжать бизнес у конкурентов

    Роберт Де Ниро снялся в рекламе бейглов британской компании Warburtons Bread. Обозреватель газеты The Guardian назвал эту роль легендарного актера лучшей его работой за последние годы, отметив, что именно в этой роли артист чувствует себя на своем месте.

    В ролике Де Ниро вернулся к образу гангстера, который приезжает в британский город Болтон, чтобы отжать бизнес у компании-конкурента Warburtons, которая производит бейглы.

    Чтобы стать монополистом на рынке, банда Де Ниро крадет партию бейглов и клеит на их упаковки свои этикетки GoodBagels, шрифт которых напоминает лого фильма «Славные парни» 1990 года. Затем гангстеры избавляются от всей продукции Warburtons в супермаркетах и ставят на ее место бейглы под своим брендом.

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    Джерело: Esquire

    артист актер бизнес
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