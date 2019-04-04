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    Шоу-биз

    Роберт Паттинсон спустя 10 лет после съемок перестал ненавидеть «Сумерки»

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    Роберт Паттинсон - Роберт Паттинсон спустя 10 лет после съемок перестал ненавидеть «Сумерки»
    Роберт Паттинсон

    Актер изменил свое мнение о вампирской саге, которая принесла ему славу

    Роберт Паттинсон никогда не скрывал своего отвращения к франшизе «Сумерки», которая сделала звезд из него и его коллеги по площадке Кристен Стюарт.

    Однако теперь отношение 32-летнего Паттинсона к «Сумеркам» изменилось. В октябре прошлого года первый фильм о вампирах отметил 10-летний юбилей. Это заставило многих переоценить то влияние, которое сага оказала на поп-культуру, включая Роберта.

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    Роберт Паттинсон спустя 10 лет после съемок перестал ненавидеть «Сумерки»
    Роберт Паттинсон спустя 10 лет после съемок перестал ненавидеть «Сумерки»
    Роберт Паттинсон спустя 10 лет после съемок перестал ненавидеть «Сумерки»
    Роберт Паттинсон спустя 10 лет после съемок перестал ненавидеть «Сумерки»
    Роберт Паттинсон спустя 10 лет после съемок перестал ненавидеть «Сумерки»
    Роберт Паттинсон спустя 10 лет после съемок перестал ненавидеть «Сумерки»

    Актер признался, что ему нравится, что появилась вторая волна людей, которые ценят «Сумерки».

    «Я думаю, что когда что-то становится массовым явлением, всегда находятся люди, которых это раздражает, потому что это повсюду. Однако сейчас это похоже на ретро: саундтрек и мода начала нулевых», - поясняет Паттинсон.

    Роберт рассказал, что недавно посмотрел вторую часть франшизы «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009) по телевизору. «Там на самом деле невероятно хороший саундтрек. Я совершенно об этом забыл, но та музыка опережала свое время», - добавил он.

     

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