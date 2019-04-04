Роберт Паттинсон спустя 10 лет после съемок перестал ненавидеть «Сумерки»



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Роберт Паттинсон

Актер изменил свое мнение о вампирской саге, которая принесла ему славу

Роберт Паттинсон никогда не скрывал своего отвращения к франшизе «Сумерки», которая сделала звезд из него и его коллеги по площадке Кристен Стюарт.

Однако теперь отношение 32-летнего Паттинсона к «Сумеркам» изменилось. В октябре прошлого года первый фильм о вампирах отметил 10-летний юбилей. Это заставило многих переоценить то влияние, которое сага оказала на поп-культуру, включая Роберта.

Актер признался, что ему нравится, что появилась вторая волна людей, которые ценят «Сумерки».

«Я думаю, что когда что-то становится массовым явлением, всегда находятся люди, которых это раздражает, потому что это повсюду. Однако сейчас это похоже на ретро: саундтрек и мода начала нулевых», - поясняет Паттинсон.

Роберт рассказал, что недавно посмотрел вторую часть франшизы «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009) по телевизору. «Там на самом деле невероятно хороший саундтрек. Я совершенно об этом забыл, но та музыка опережала свое время», - добавил он.