Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
Моника Беллуччи
instagram.com/monicabellucciofficiel/
С одним из журналов бывшая супруга Венсана Касселя сотрудничает уже 16 лет
54-летняя актриса и модель Моника Беллуччи вновь снялась для глянцевого издания Vanity Fair. Его обложки она украшала не один раз. Недавно в ее блоге появилось короткое видео, рассказывающее о сотрудничестве модели и журнала. В ролике собрали все обложки Vanity Fair, на которых представала Моника Беллуччи. Впервые она снялась для журнала в 2003 году.
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За это время бывшая супруга Венсана Касселя примерила множество образов. Впрочем, поклонники привыкли видеть ее роковой брюнеткой. В 2007 году создатели журнала решили кардинально преобразить звезду картины «Малена», и Беллуччи стала блондинкой.