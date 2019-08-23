Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)



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Моника Беллуччи instagram.com/monicabellucciofficiel/

С одним из журналов бывшая супруга Венсана Касселя сотрудничает уже 16 лет

54-летняя актриса и модель Моника Беллуччи вновь снялась для глянцевого издания Vanity Fair. Его обложки она украшала не один раз. Недавно в ее блоге появилось короткое видео, рассказывающее о сотрудничестве модели и журнала. В ролике собрали все обложки Vanity Fair, на которых представала Моника Беллуччи. Впервые она снялась для журнала в 2003 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) 22 Авг 2019 в 4:17 PDT

За это время бывшая супруга Венсана Касселя примерила множество образов. Впрочем, поклонники привыкли видеть ее роковой брюнеткой. В 2007 году создатели журнала решили кардинально преобразить звезду картины «Малена», и Беллуччи стала блондинкой.

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