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    Шоу-биз

    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)

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    <p>Моника Беллуччи</p> <p>instagram.com/monicabellucciofficiel/</p> - Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)

    Моника Беллуччи

    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    С одним из журналов бывшая супруга Венсана Касселя сотрудничает уже 16 лет

    54-летняя актриса и модель Моника Беллуччи вновь снялась для глянцевого издания Vanity Fair. Его обложки она украшала не один раз. Недавно в ее блоге появилось короткое видео, рассказывающее о сотрудничестве модели и журнала. В ролике собрали все обложки Vanity Fair, на которых представала Моника Беллуччи. Впервые она снялась для журнала в 2003 году.

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    Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

    За это время бывшая супруга Венсана Касселя примерила множество образов. Впрочем, поклонники привыкли видеть ее роковой брюнеткой. В 2007 году создатели журнала решили кардинально преобразить звезду картины «Малена», и Беллуччи стала блондинкой.

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    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)
    Роковая красотка Моника Беллуччи продемонстрировала эволюцию своих образов (видео)

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