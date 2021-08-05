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    Российский режиссер побрился налысо после развода с Ириной Билык (фото)

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    Российский режиссер побрился налысо после развода с Ириной Билык (фото)

    Бывший супруг артистки решил оставить небольшие усы

    Бывший супруг украинской певицы Ирины Билык – российский режиссер азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов – поделился с поклонниками снимком, на котором продемонстрировал кардинальную смену имиджа. Теперь мужчина стал полностью лысым.

    Соответствующее фото Ахмадов опубликовал на странице в Instagram-stories. Ранее у экс-возлюбленного артистки была пышная шевелюра.

    В кадре режиссер позировал лежа на диване и с полностью оголенной головой. При этом бывший супруг Билык решил оставить небольшие усы.

    «Обнулился», – подписал фото Ахмадов.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Российский режиссер побрился налысо после развода с Ириной Билык (фото)