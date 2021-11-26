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    С корабля на бал. Полякова оказалась в больнице перед съемками

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    С корабля на бал. Полякова оказалась в больнице перед съемками
    Фото из открытых источников

    Полякова сделала уколы красоты перед съемками

    Известная украинская певица Оля Полякова на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками, что с 23 лет делает уколы ботокса. По слова Поляковой, у неё очень выраженная мимика лица и чтобы избежать ранних морщин она прибегает к уколам красоты. При этом, артистка не стыдиться этого факта и уже не первый раз говорит, что пользуется такими услугами косметолога.

    Оля Полякова у косметолога. Фото polyakovamusic
    Оля Полякова у косметолога. Фото polyakovamusic

    Полякова также подчеркивает, что делает исключительно те процедуры, которые не приносят вреда: «У меня в лице нет вообще ничего. Я не делаю нити, я не делаю мезотерапию, не делаю биоревитализацию. У меня очень крупные черты лица. И если я буду делать гиалуронку, я буду похожа на покусанную пчелами женщину»

    Напомним, что ранее старшая дочь Поляковой – Маша попала в больницу, но причину госпитализации раскрывать она не стала. Подписчики предположили, что это из-за недавнего похода к стоматологу. Но на видео, девушка бодро подпевает и жестикулирует под музыкальное сопровождение ролика.

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    Теги: певица Instagram Оля Полякова
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    С корабля на бал. Полякова оказалась в больнице перед съемками