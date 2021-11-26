С корабля на бал. Полякова оказалась в больнице перед съемками
- glavcom.ua
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Розсилка
Полякова сделала уколы красоты перед съемками
Известная украинская певица Оля Полякова на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками, что с 23 лет делает уколы ботокса. По слова Поляковой, у неё очень выраженная мимика лица и чтобы избежать ранних морщин она прибегает к уколам красоты. При этом, артистка не стыдиться этого факта и уже не первый раз говорит, что пользуется такими услугами косметолога.
Полякова также подчеркивает, что делает исключительно те процедуры, которые не приносят вреда: «У меня в лице нет вообще ничего. Я не делаю нити, я не делаю мезотерапию, не делаю биоревитализацию. У меня очень крупные черты лица. И если я буду делать гиалуронку, я буду похожа на покусанную пчелами женщину»
Напомним, что ранее старшая дочь Поляковой – Маша попала в больницу, но причину госпитализации раскрывать она не стала. Подписчики предположили, что это из-за недавнего похода к стоматологу. Но на видео, девушка бодро подпевает и жестикулирует под музыкальное сопровождение ролика.