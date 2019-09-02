Сальма Хайек выставила пышные прелести в бикини накануне 53-летия
Сальма Хайек
instagram.com/salmahayek/
Мексиканская актриса продолжает быть одной из самых знойных дам Голливуда
Сегодня голливудской актрисе Сальме Хайек исполнится 53 года. Несмотря на возраст, звезда фильмов «От заката до рассвета», «Дикий, дикий Запад» и «Бандитки» выглядит просто сногсшибательно, что она и продемонстрировала в Instagram накануне своего дня рождения. Мексиканка выложила фото в купальнике, на котором видно, что худышкой эту женщину не назовешь, наоборот – у Сальмы очень аппетитная фигура.
instagram.com/salmahayek/
«Да, завтра мне 53 года. И что!? – подписала она снимок. – С днем рождения всех вас, сентябрьские дети».
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