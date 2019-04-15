Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер не сдержала страсть с бойфрендом у трапа самолета (фото)



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Кайли Дженнер

Молодые родители отправились на отдых без годовалой дочери Сторми

21-летняя Кайли Дженнер вместе с 27-летним музыкантом Трэвисом Скоттом отправилась на музыкальный фестиваль Coachella в штате Калифорния.

Звезда реалити-шоу поделилась романтичным снимком с возлюбленным в Instagram. В кадре они спускаются по трапу частного самолета и нежно целуются. Кайли выбрала для перелета комфортный брючный костюм из блейзера и брюк-палаццо, который дополнила белоснежным кроп-топом.

Поклонники порадовались за пару, которая будет отдыхать на культовом музыкальном фестивале. Подписчики призвали Кайли побольше делиться снимками такого веселого уик-энда.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт отправились на отдых без годовалой дочери Сторми, которая недавно сделала первые шаги. В начале весны инстадива заподозрила возлюбленного в измене. По словам инсайдеров, Кайли нашла доказательства его неверности, но всё равно смогла простить бойфренда.