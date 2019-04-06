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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер не смогла сдержать страсть на пляже с Трэвисом Скоттом (фото)

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    Кайли Дженнер - Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер не смогла сдержать страсть на пляже с Трэвисом Скоттом (фото)
    Кайли Дженнер

    В комментариях поклонники начали гадать, кто снимал влюбленных

    21-летняя Кайли Дженнер устроила себе каникулы и отправилась на курорт. Компанию звезде реалити составил ее бойфренд - 27-летний музыкант Трэвис Скотт.

    Кайли опубликовала серию совместных фотографий из отпуска. Звездная пара позировала на мелководье, не скрывая своих чувств.

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    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер не смогла сдержать страсть на пляже с Трэвисом Скоттом (фото)
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер не смогла сдержать страсть на пляже с Трэвисом Скоттом (фото)
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер не смогла сдержать страсть на пляже с Трэвисом Скоттом (фото)
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер не смогла сдержать страсть на пляже с Трэвисом Скоттом (фото)
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер не смогла сдержать страсть на пляже с Трэвисом Скоттом (фото)
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер не смогла сдержать страсть на пляже с Трэвисом Скоттом (фото)
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер не смогла сдержать страсть на пляже с Трэвисом Скоттом (фото)
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер не смогла сдержать страсть на пляже с Трэвисом Скоттом (фото)

    На снимках Кайли сидит на Трэвисе, подогнув под себя ноги. На первом фото звезда держит бокал в руках, а на втором - наклоняется к возлюбленному и обнимает его за шею.

    Для пляжного отдыха Дженнер выбрала купальник с модным леопардовым принтом. Серьги-кольца дополнили образ.

     

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