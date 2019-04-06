Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер не смогла сдержать страсть на пляже с Трэвисом Скоттом (фото)



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Кайли Дженнер

В комментариях поклонники начали гадать, кто снимал влюбленных

21-летняя Кайли Дженнер устроила себе каникулы и отправилась на курорт. Компанию звезде реалити составил ее бойфренд - 27-летний музыкант Трэвис Скотт.

Кайли опубликовала серию совместных фотографий из отпуска. Звездная пара позировала на мелководье, не скрывая своих чувств.

На снимках Кайли сидит на Трэвисе, подогнув под себя ноги. На первом фото звезда держит бокал в руках, а на втором - наклоняется к возлюбленному и обнимает его за шею.

Для пляжного отдыха Дженнер выбрала купальник с модным леопардовым принтом. Серьги-кольца дополнили образ.