Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер устроила вечеринку в честь первого дня рождения дочери



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Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Звезда призналась, что всегда мечтала о таком празднике

Еще первого февраля дочери 21-летней Кайли Дженнер и 26-летнего Трэвиса Скотта, Сторми, исполнился год – тогда родители устроили для малышки тихое семейное празднование, а вот шумную вечеринку по этому поводу решили отложить на несколько недель. В минувшие выходные грандиозный праздник наконец состоялся: Кайли и Трэвис пригласили всех родных и близких в настоящий Стормиворлд, на время выстроенный в большом шатре на свежем воздухе.

Декор для торжества был выбран весьма неожиданный: к примеру, пройти в шатер всем гостям предлагалось прямо через рот огромной надувной головы (копией головы самой малышки Сторми). Проходя сквозь необычные «врата», гости оказывались в настоящей сказке: помещение было декорировано действующими аттракционами, воздушными шарами и гигантскими плюшевыми медведями. Потолок шатра был затянут фотообоями с изображением голубого неба с воздушными, как вата, облаками.

«Я мечтала об этой вечеринке, а затем нарисовала все, что хочу на ней видеть, на бумаге. Спасибо организаторам за то, что воплотили все мои мечты в жизнь! Эта вечеринка действительно была волшебной!» – написала Кайли в своем Instagram.