Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов



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Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Звезда реалити-шоу откровенно ответила на вопросы поклонников

22-летняя Кайли Дженнер поделилась воспоминаниями о своей беременности. Знаменитость родила дочь 1 февраля 2018 года. Брюнетка быстро пришла в форму после родов, но ее тело теперь изменилось. Подписчики попросили Кайли рассказать, как тяжело ей далось возвращение в форму после рождения дочери.

«Это случилось довольно быстро, но мое тело больше никогда не будет прежним», – отметила инстадива.

Она призналась, что теперь у нее повсюду растяжки: на груди, на животе и на бедрах. «Я не смогла избавиться от них. Я просто приняла их как маленький подарок от моей Сторми», – откровенно поделилась мисс Дженнер.

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