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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов

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    <p>Кайли Дженнер&nbsp;</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов

    Кайли Дженнер 

    instagram.com/kyliejenner/

    Звезда реалити-шоу откровенно ответила на вопросы поклонников

    22-летняя Кайли Дженнер поделилась воспоминаниями о своей беременности. Знаменитость родила дочь 1 февраля 2018 года. Брюнетка быстро пришла в форму после родов, но ее тело теперь изменилось. Подписчики попросили Кайли рассказать, как тяжело ей далось возвращение в форму после рождения дочери.

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    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов
    Самая молодая миллиардерша «поблагодарила» дочь за растяжки после родов

     «Это случилось довольно быстро, но мое тело больше никогда не будет прежним», – отметила инстадива.

    Она призналась, что теперь у нее повсюду растяжки: на груди, на животе и на бедрах. «Я не смогла избавиться от них. Я просто приняла их как маленький подарок от моей Сторми», – откровенно поделилась мисс Дженнер.

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