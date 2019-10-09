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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона

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    <p>Кайли Дженнер&nbsp;</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона

    Кайли Дженнер 

    instagram.com/kyliejenner/

    22-летняя обладательница титула самого молодой миллионерши в мире спровоцировала новую волну слухов

    Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер похвасталась последним приобретением — новеньким Bugatti Chiron небесного цвета с отделкой из дерева и белоснежной кожи. Кайли позировала рядом с автомобилем стоимостью $3 миллиона Модель была одета в парный ансамбль – куртку и обтягивающие джинсы. Комплект идеально подчеркнул все достоинства фигуры Дженнер.

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    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона
    Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона

    Поклонники увидели особенный знак в том, что звезда опубликовала фото с новым автомобилем практически следом за постом рэпера Tyga, который также показал дорогостоящую покупку. Певец позировал на фоне красного Ferrari. Пользователи пошутили, что пара вместе подбирала игрушки в свой автопарк, чтобы ознаменовать новый этап жизни.

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