Самая молодая миллиардерша похвасталась новым автомобилем за $3 миллиона



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Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

22-летняя обладательница титула самого молодой миллионерши в мире спровоцировала новую волну слухов

Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер похвасталась последним приобретением — новеньким Bugatti Chiron небесного цвета с отделкой из дерева и белоснежной кожи. Кайли позировала рядом с автомобилем стоимостью $3 миллиона Модель была одета в парный ансамбль – куртку и обтягивающие джинсы. Комплект идеально подчеркнул все достоинства фигуры Дженнер.

Поклонники увидели особенный знак в том, что звезда опубликовала фото с новым автомобилем практически следом за постом рэпера Tyga, который также показал дорогостоящую покупку. Певец позировал на фоне красного Ferrari. Пользователи пошутили, что пара вместе подбирала игрушки в свой автопарк, чтобы ознаменовать новый этап жизни.