Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом



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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью instagram.com/kyliejenner/

Стала известна причина, по которой самая юная миллиардерша мира решила прервать отношения с отцом ее ребенка

У 22-летней Кайли Дженнер и 27-летнего Трэвиса Скотта совершенно разные жизненные приоритеты. Несмотря на возраст, юная миллиардерша хотела еще детей, а ее возлюбленный не был с ней согласен — ему хочется полностью отдавать себя любимому делу - музыке.

«Кайли молода, но она очень хочет традиционной семейной жизни. Она видела своих старших сестер с большими семьями и множеством детей, и она хочет того же», - приводит слова своего источника здание E! News.

По словам близкого к семейству Кардашьян источника, Кайли какое-то время наслаждалась общением с рэпером, но такие отношения не смогли бы стать продолжительными, тем более основой для крепкой семьи. Есть и еще одна причина, по которой молодые родители не могут быть вместе – это отсутствие доверия друг к другу.