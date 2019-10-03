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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом

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    <p>Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом

    Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью

    instagram.com/kyliejenner/

    Стала известна причина, по которой самая юная миллиардерша мира решила прервать отношения с отцом ее ребенка

    У 22-летней Кайли Дженнер и 27-летнего Трэвиса Скотта совершенно разные жизненные приоритеты. Несмотря на возраст, юная миллиардерша хотела еще детей, а ее возлюбленный не был с ней согласен — ему хочется полностью отдавать себя любимому делу - музыке.

     «Кайли молода, но она очень хочет традиционной семейной жизни. Она видела своих старших сестер с большими семьями и множеством детей, и она хочет того же», - приводит слова своего источника здание E! News.

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    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом
    Самая молодая миллиардерша рассталась с бойфрендом из-за его нежелания снова стать отцом

    По словам близкого к семейству Кардашьян источника, Кайли какое-то время наслаждалась общением с рэпером, но такие отношения не смогли бы стать продолжительными, тем более основой для крепкой семьи. Есть и еще одна причина, по которой молодые родители не могут быть вместе – это отсутствие доверия друг к другу.

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    Кардашьян
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