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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша снялась с дочкой на фоне золотой ванны

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    Кайли Дженнер с дочерью - Самая молодая миллиардерша снялась с дочкой на фоне золотой ванны
    Кайли Дженнер с дочерью

    Наследнице самой юной миллиардерши исполнилось 16 месяцев

    Дочери Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта исполнилось 16 месяцев. В честь этой даты юная мама опубликовала снимок. На нем она стоит в ванной комнате, держа на руках малышку Сторми.

    Для съемки модель выбрала подчеркивающее ее фигуру светлое мини-платье бренда MISBHV, который выпускает повседневную спортивную одежду.

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    Самая молодая миллиардерша снялась с дочкой на фоне золотой ванны
    Самая молодая миллиардерша снялась с дочкой на фоне золотой ванны
    Самая молодая миллиардерша снялась с дочкой на фоне золотой ванны
    Самая молодая миллиардерша снялась с дочкой на фоне золотой ванны
    Самая молодая миллиардерша снялась с дочкой на фоне золотой ванны
    Самая молодая миллиардерша снялась с дочкой на фоне золотой ванны
    Самая молодая миллиардерша снялась с дочкой на фоне золотой ванны
    Самая молодая миллиардерша снялась с дочкой на фоне золотой ванны
    Самая молодая миллиардерша снялась с дочкой на фоне золотой ванны
    Самая молодая миллиардерша снялась с дочкой на фоне золотой ванны

    «Ты у мамы навсегда», – подписала снимок самая юная миллиардерша.

    Свой «долларовый» статус Кайли, вполне возможно не специально, подчеркнула антуражем помещения – на заднем плане видна золотая ванна. Существует вероятность, что сей предмет интерьера может похвастаться не только цветом.

     

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