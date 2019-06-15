Самая молодая миллиардерша снялась с дочкой на фоне золотой ванны



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кайли Дженнер с дочерью

Наследнице самой юной миллиардерши исполнилось 16 месяцев

Дочери Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта исполнилось 16 месяцев. В честь этой даты юная мама опубликовала снимок. На нем она стоит в ванной комнате, держа на руках малышку Сторми.

Для съемки модель выбрала подчеркивающее ее фигуру светлое мини-платье бренда MISBHV, который выпускает повседневную спортивную одежду.

«Ты у мамы навсегда», – подписала снимок самая юная миллиардерша.

Свой «долларовый» статус Кайли, вполне возможно не специально, подчеркнула антуражем помещения – на заднем плане видна золотая ванна. Существует вероятность, что сей предмет интерьера может похвастаться не только цветом.