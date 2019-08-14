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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)

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    <p>Кайли Дженнер</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)

    Кайли Дженнер

    instagram.com/kyliejenner/

    Светская львица прыгнула с огромной высоты в Тирренское море

    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер отдыхает на юге Италии. Американская звезда показала свою любовь к экстремальному отдыху. Кайли прыгнула в море с борта 21-метровой яхты.

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    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
    instagram.com/kyliejenner/

    Для прыжка знаменитость выбрала обтягивающее платье поверх бикини. Девушка даже не стала надевать спасательный жилет. Ради безопасности модели в воде ее ждали два члена экипажа.

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    Публикация от Kylie (@kyliejenner)

    «Боже, как страшно», – призналась Кайли, сидя на борту яхты. «Прыгай солдатиком», – подсказала ее подруга за кадром. Младшая сестра Ким Кардашьян прыгнула в воду ногами вниз. Ее примеру последовал ее любовник – 28-летний рэпер Трэвис Скотт.

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