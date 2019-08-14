Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)



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Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Светская львица прыгнула с огромной высоты в Тирренское море

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер отдыхает на юге Италии. Американская звезда показала свою любовь к экстремальному отдыху. Кайли прыгнула в море с борта 21-метровой яхты.

Для прыжка знаменитость выбрала обтягивающее платье поверх бикини. Девушка даже не стала надевать спасательный жилет. Ради безопасности модели в воде ее ждали два члена экипажа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 13 Авг 2019 в 3:29 PDT

«Боже, как страшно», – призналась Кайли, сидя на борту яхты. «Прыгай солдатиком», – подсказала ее подруга за кадром. Младшая сестра Ким Кардашьян прыгнула в воду ногами вниз. Ее примеру последовал ее любовник – 28-летний рэпер Трэвис Скотт.