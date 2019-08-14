Самая молодая миллиардерша спрыгнула с борта 21-метровой яхты (видео)
Кайли Дженнер
instagram.com/kyliejenner/
Светская львица прыгнула с огромной высоты в Тирренское море
Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер отдыхает на юге Италии. Американская звезда показала свою любовь к экстремальному отдыху. Кайли прыгнула в море с борта 21-метровой яхты.
instagram.com/kyliejenner/
Для прыжка знаменитость выбрала обтягивающее платье поверх бикини. Девушка даже не стала надевать спасательный жилет. Ради безопасности модели в воде ее ждали два члена экипажа.
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«Боже, как страшно», – призналась Кайли, сидя на борту яхты. «Прыгай солдатиком», – подсказала ее подруга за кадром. Младшая сестра Ким Кардашьян прыгнула в воду ногами вниз. Ее примеру последовал ее любовник – 28-летний рэпер Трэвис Скотт.
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