Самая молодая миллиардерша в мире снялась в одной шляпе



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Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Звезда реалити-шоу поделилась фото в стиле ню

Светская львица Кайли Дженнер обожает дразнить фанатов. Вот и в этот раз звезда реалити-шоу выложила в соцсети провокационный снимок, где она позирует на фоне бассейна.

«Фишкой» фото является то, что кроме широкополой шляпы, полностью скрывающей лицо звезды, на 21-летней девушке больше ничего нет.

Кайли сидит на бортике бассейна, целомудренно скрестив ноги и прикрыв бюст руками. «Отпускное настроение», – подписала она фото.

«Отпускной» снимок Кайли появился после того, как она выложила фото своего частного джета, названного ее именем. На борту самолета она устроила девичник в честь запуска своей новой линейки средств по уходу за телом.

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