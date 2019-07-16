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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша в мире снялась в одной шляпе

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    <p>Кайли Дженнер</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Самая молодая миллиардерша в мире снялась в одной шляпе

    Кайли Дженнер

    instagram.com/kyliejenner/

    Звезда реалити-шоу поделилась фото в стиле ню

    Светская львица Кайли Дженнер обожает дразнить фанатов. Вот и в этот раз звезда реалити-шоу выложила в соцсети провокационный снимок, где она позирует на фоне бассейна.

    «Фишкой» фото является то, что кроме широкополой шляпы, полностью скрывающей лицо звезды, на 21-летней девушке больше ничего нет.

    Кайли сидит на бортике бассейна, целомудренно скрестив ноги и прикрыв бюст руками. «Отпускное настроение», – подписала она фото.

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    Самая молодая миллиардерша в мире снялась в одной шляпе
    Самая молодая миллиардерша в мире снялась в одной шляпе
    Самая молодая миллиардерша в мире снялась в одной шляпе
    Самая молодая миллиардерша в мире снялась в одной шляпе
    Самая молодая миллиардерша в мире снялась в одной шляпе
    Самая молодая миллиардерша в мире снялась в одной шляпе
    Самая молодая миллиардерша в мире снялась в одной шляпе
    Самая молодая миллиардерша в мире снялась в одной шляпе
    Самая молодая миллиардерша в мире снялась в одной шляпе
    instagram.com/kyliejenner/

     «Отпускной» снимок Кайли появился после того, как она выложила фото своего частного джета, названного ее именем. На борту самолета она устроила девичник в честь запуска своей новой линейки средств по уходу за телом.

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