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    Самую молодую миллиардершу заметили на итальянском курорте

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    <p>Кайли Дженнер</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Самую молодую миллиардершу заметили на итальянском курорте

    Кайли Дженнер

    instagram.com/kyliejenner/

    Одними из первых на празднование дня рождения Кайли прибыли мама миллиардерши

    Кайли Дженнер решила отметить свой 22-й день рождения на роскошной яхте размером с футбольное поле, которая пришвартовалась у берегов Италии. Стоимость аренды судна — около $1 миллиона в неделю. Кайли Дженнер заметили вместе с бойфрендом Трэвисом Скоттом и годовалой дочерью Сторми на прогулке в живописном рыбацком городке.

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    Самую молодую миллиардершу заметили на итальянском курорте
    Самую молодую миллиардершу заметили на итальянском курорте
    Самую молодую миллиардершу заметили на итальянском курорте
    Самую молодую миллиардершу заметили на итальянском курорте
    Самую молодую миллиардершу заметили на итальянском курорте
    Самую молодую миллиардершу заметили на итальянском курорте
    Самую молодую миллиардершу заметили на итальянском курорте
    Самую молодую миллиардершу заметили на итальянском курорте
    Самую молодую миллиардершу заметили на итальянском курорте
    Самую молодую миллиардершу заметили на итальянском курорте
    Самую молодую миллиардершу заметили на итальянском курорте
    instagram.com/kyliejenner/

    Все трое были одеты в светлых тонах. Кайли выбрала короткое платье-рубашку, которое подчеркнуло ее аппетитные формы. Сторми нарядили в джинсовые шорты и простую белую футболку. Ее папа оказался одет более весело.

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    Кайли Дженнер с дочерью Сторми

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