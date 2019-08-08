Самую молодую миллиардершу заметили на итальянском курорте



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Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Одними из первых на празднование дня рождения Кайли прибыли мама миллиардерши

Кайли Дженнер решила отметить свой 22-й день рождения на роскошной яхте размером с футбольное поле, которая пришвартовалась у берегов Италии. Стоимость аренды судна — около $1 миллиона в неделю. Кайли Дженнер заметили вместе с бойфрендом Трэвисом Скоттом и годовалой дочерью Сторми на прогулке в живописном рыбацком городке.

Все трое были одеты в светлых тонах. Кайли выбрала короткое платье-рубашку, которое подчеркнуло ее аппетитные формы. Сторми нарядили в джинсовые шорты и простую белую футболку. Ее папа оказался одет более весело.

Кайли Дженнер с дочерью Сторми

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