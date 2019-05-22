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    Шоу-биз

    Сценарист «Игры престолов» приступил за работу над новой экранизацией «Властелина колец»

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    Сценарист «Игры престолов» приступил за работу над новой экранизацией «Властелина колец»

    Брайан Когман готов выстроить новый культовый сериальный мир

    Сценарист «Игры престолов» Брайан Когман заключил договор с компанией Amazon на работу над новым сериалом «Властелин колец». Партнерами Когмана будут Джей Ди Пейн и Патрик Маккей, которые начали разрабатывать новый культовый мир по роману Толкиена еще прошлым летом.

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    Сценарист «Игры престолов» приступил за работу над новой экранизацией «Властелина колец»
    Сценарист «Игры престолов» приступил за работу над новой экранизацией «Властелина колец»
    Сценарист «Игры престолов» приступил за работу над новой экранизацией «Властелина колец»
    Сценарист «Игры престолов» приступил за работу над новой экранизацией «Властелина колец»
    Сценарист «Игры престолов» приступил за работу над новой экранизацией «Властелина колец»
    Сценарист «Игры престолов» приступил за работу над новой экранизацией «Властелина колец»
    Сценарист «Игры престолов» приступил за работу над новой экранизацией «Властелина колец»
    Сценарист «Игры престолов» приступил за работу над новой экранизацией «Властелина колец»
    Сценарист «Игры престолов» приступил за работу над новой экранизацией «Властелина колец»
    Сценарист «Игры престолов» приступил за работу над новой экранизацией «Властелина колец»
    Сценарист «Игры престолов» приступил за работу над новой экранизацией «Властелина колец»

    Сам Amazon пока отказывается от комментариев. Как сообщает Variety, предложение Брайану сделали еще в начале осени. В шоу «Игра престолов» его пригласили, благодаря энциклопедическим знаниям мира Вестероса, созданного Джорджем Мартином.

    О новом же проекте пока мало данных, кроме того, что шоураннеры планируют показать в нем новые сюжетные линии, предшествующие «Братству кольца». События саги будут происходить во вторую эпоху Средиземья за три тысячи лет до событий знаменитой трилогии Толкиена. Предположительно, премьера состоится в будущем году.

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    Игра престолов
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