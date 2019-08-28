Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы



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Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

Звезда порадовала поклонников откровенными фото

Популярная телеведущая Леся Никитюк захотела приблизиться к формам американской звезды Ким Кардашян и с помощью фотошопа немного изменила свою фигуру.

Леся уменьшила талию и увеличила бедра и выложила фото «до и после» в своем Instagram.

«Наконец-то на отдыхе!!! С какой фигурой идти на пляж?» - поинтересовалась Никитюк у своих подписчиков.

Пользователи соцсети отметили, что звезде больше идут натуральные параметры фигуры.

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