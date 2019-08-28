Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk
Звезда порадовала поклонников откровенными фото
Популярная телеведущая Леся Никитюк захотела приблизиться к формам американской звезды Ким Кардашян и с помощью фотошопа немного изменила свою фигуру.
Леся уменьшила талию и увеличила бедра и выложила фото «до и после» в своем Instagram.
«Наконец-то на отдыхе!!! С какой фигурой идти на пляж?» - поинтересовалась Никитюк у своих подписчиков.
Пользователи соцсети отметили, что звезде больше идут натуральные параметры фигуры.
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