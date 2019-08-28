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    Шоу-биз

    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы

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    <p>Леся Никитюк</p> <p>instagram.com/lesia_nikituk</p> - Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы

    Леся Никитюк

    instagram.com/lesia_nikituk

    Звезда порадовала поклонников откровенными фото

    Популярная телеведущая Леся Никитюк захотела приблизиться к формам американской звезды Ким Кардашян и с помощью фотошопа немного изменила свою фигуру.

    Леся уменьшила талию и увеличила бедра и выложила фото «до и после» в своем Instagram.

    «Наконец-то на отдыхе!!! С какой фигурой идти на пляж?» - поинтересовалась Никитюк у своих подписчиков.

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    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы
    Сделала «попу, как у Ким»: Никитюк в микробикини «дорисовала» себе пышные ягодицы

    Пользователи соцсети отметили, что звезде больше идут натуральные параметры фигуры.

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    Леся Никитюк телеведущая
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