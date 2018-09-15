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    Шоу-биз

    Секретным приглашенным гостем конференции YES стал культовый рок-музыкант

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    Секретным приглашенным гостем конференции YES стал культовый рок-музыкант

    Вокалист группы U2 Боно, стал гостем на конференции YES в Киеве. В прошлом году гостем-«сюрпризом» был Стивен Хокинг в виде голограммы, а в 2016 — скандальный американский актер Кевин Спейси.

    15 сентября в Киеве завершается трехдневный форум YES, в котором приняли участие более 600 политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран.

    В своем обращении Боно акцентировал на роли европейского сообщества и отметил, что в Европу необходимо опять вселить мечту, идею и веру.

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    «Мы должны опасаться той ситуации, в которой оказались. Мой призыв — не агоннизируйте, организуйтесь», - призвал певец.

    Боно также подчеркнул, что Украина должна бороться за свободу и мир.

    «Не нам рассказывать, что Украина должна бороться за свободу и мир. Но когда я говорю «бороться», то моя молитва за вас, чтобы вы сражались не физически, а чтобы борьба эта была духовная», - резюмировал Боно

    Популярный певец добавил, что ему нравиться идея того, что форум Ялтинская европейская стратегия вернется в Крым.

    Джерело: Громадське

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    YES Крым Кевин Спейси актер Украина
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