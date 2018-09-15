Секретным приглашенным гостем конференции YES стал культовый рок-музыкант



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вокалист группы U2 Боно, стал гостем на конференции YES в Киеве. В прошлом году гостем-«сюрпризом» был Стивен Хокинг в виде голограммы, а в 2016 — скандальный американский актер Кевин Спейси.

15 сентября в Киеве завершается трехдневный форум YES, в котором приняли участие более 600 политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран.

В своем обращении Боно акцентировал на роли европейского сообщества и отметил, что в Европу необходимо опять вселить мечту, идею и веру.

«Мы должны опасаться той ситуации, в которой оказались. Мой призыв — не агоннизируйте, организуйтесь», - призвал певец.

Боно также подчеркнул, что Украина должна бороться за свободу и мир.

«Не нам рассказывать, что Украина должна бороться за свободу и мир. Но когда я говорю «бороться», то моя молитва за вас, чтобы вы сражались не физически, а чтобы борьба эта была духовная», - резюмировал Боно

Популярный певец добавил, что ему нравиться идея того, что форум Ялтинская европейская стратегия вернется в Крым.

Джерело: Громадське