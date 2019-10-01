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    Шоу-биз

    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж

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    <div class="sel_item">Кортни Кардашьян&nbsp;</div> <div class="sel_item">instagram.com/kourtneykardash/</div> - Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
    Кортни Кардашьян 
    instagram.com/kourtneykardash/

    Поклонники восхитились переменами во внешности звезды

    40-летняя Кортни Кардашьян удивила поклонников своим преображением. Американская звезда сменила имидж.Сестра Ким Кардашьян стала блондинкой. Она опубликовала снимок, на котором запечатлена с новой прической.

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    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
    Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж

    Поклонники восхитились переменами во внешности звезды. Многие предположили, что она воспользовалась париком, но сама Кортни предпочитает хранить интригу.

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    Кардашьян
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