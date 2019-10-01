Сексуальная Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж
Кортни Кардашьян
instagram.com/kourtneykardash/
Поклонники восхитились переменами во внешности звезды
40-летняя Кортни Кардашьян удивила поклонников своим преображением. Американская звезда сменила имидж.Сестра Ким Кардашьян стала блондинкой. Она опубликовала снимок, на котором запечатлена с новой прической.
Поклонники восхитились переменами во внешности звезды. Многие предположили, что она воспользовалась париком, но сама Кортни предпочитает хранить интригу.
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