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    Шоу-биз

    Селена Гомес ответила на грязные шутки Стефано Габбана

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    Селена Гомес ответила на грязные шутки Стефано Габбана

    С чувствовм юмора у Селены все хорошо

    Стефано Габбана – известный тролль в Instagram. Известный дизайнер не стесняется обильно поливать селебритиз грязью в комментариях. 

    Одной из жертв Стефано стала Селена Гомес. Несколько месяцев назад под фотографией певицы он написал: «Какая же она уродливая!».

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    Но певица все-таки ответила Стефано: фотографы подловили звезду в Нью-Йорке, и на ее волосах была заколка с надписью «уродина». 

    Джерело: The Independent

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