Селена Гомес ответила на грязные шутки Стефано Габбана



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С чувствовм юмора у Селены все хорошо

Стефано Габбана – известный тролль в Instagram. Известный дизайнер не стесняется обильно поливать селебритиз грязью в комментариях.

Одной из жертв Стефано стала Селена Гомес. Несколько месяцев назад под фотографией певицы он написал: «Какая же она уродливая!».

Но певица все-таки ответила Стефано: фотографы подловили звезду в Нью-Йорке, и на ее волосах была заколка с надписью «уродина».

Джерело: The Independent