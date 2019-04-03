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    Шоу-биз

    Селион Дион рассказала, как справилась со смертью мужа

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    <span>Селин Дион и Рене Анжелил</span> - Селион Дион рассказала, как справилась со смертью мужа
    Селин Дион и Рене Анжелил

    В беседе с журналистами легендарная певица также выразила благодарность супругу

    Последние несколько лет выдались для 51-летней Селин Дион очень непростыми. В январе 2016 года после продолжительной борьбы с раком из жизни ушел ее 73-летний супруг Рене Анжелил, и его смерть подкосила певицу.

    Однако ради детей - 18-летнего Рене-Шарля и восьмилетних близнецов Эдди и Нельсона - Дион все же смогла взять себя в руки и вернуться к жизни. В одном из недавних интервью Селин рассказала, что помогло ей пережить утрату, а также дала совет всем столкнувшимся с потерей близкого человека.

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    Селион Дион рассказала, как справилась со смертью мужа
    Селион Дион рассказала, как справилась со смертью мужа
    Селион Дион рассказала, как справилась со смертью мужа
    Селион Дион рассказала, как справилась со смертью мужа
    Селион Дион рассказала, как справилась со смертью мужа
    Селион Дион рассказала, как справилась со смертью мужа
    Селион Дион рассказала, как справилась со смертью мужа
    Селион Дион рассказала, как справилась со смертью мужа
    Селион Дион рассказала, как справилась со смертью мужа
    Селион Дион рассказала, как справилась со смертью мужа
    Селион Дион рассказала, как справилась со смертью мужа
    Селион Дион рассказала, как справилась со смертью мужа

    «Вы не можете перестать жить. Надо просто идти вперед. Представьте, что сегодня первый день вашей новой жизни», - поделилась своим опытом Селин.

    В беседе с журналистами Дион также выразила благодарность супругу, в браке с которым прожила 21 год, за то, что он научил ее быть сильной и с позитивом относиться ко всему происходящему, — этот подход сейчас помогает ей в воспитании детей.

    «Рене всегда учил меня быть сильной и позитивной. Я никогда не смогу заменить детям отца. Но я стараюсь быть для них хорошим родителем, делать эту работу за нас двоих. Каждый раз радуюсь, когда смотрю на детей. Тогда в моей голове появляется мысль: "Мы с Рене проделали большую работу, и я так этим горжусь», -  рассказала Дион.

     

    Джерело: Spletnik

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