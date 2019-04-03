Селион Дион рассказала, как справилась со смертью мужа



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Селин Дион и Рене Анжелил

В беседе с журналистами легендарная певица также выразила благодарность супругу

Последние несколько лет выдались для 51-летней Селин Дион очень непростыми. В январе 2016 года после продолжительной борьбы с раком из жизни ушел ее 73-летний супруг Рене Анжелил, и его смерть подкосила певицу.

Однако ради детей - 18-летнего Рене-Шарля и восьмилетних близнецов Эдди и Нельсона - Дион все же смогла взять себя в руки и вернуться к жизни. В одном из недавних интервью Селин рассказала, что помогло ей пережить утрату, а также дала совет всем столкнувшимся с потерей близкого человека.

«Вы не можете перестать жить. Надо просто идти вперед. Представьте, что сегодня первый день вашей новой жизни», - поделилась своим опытом Селин.

В беседе с журналистами Дион также выразила благодарность супругу, в браке с которым прожила 21 год, за то, что он научил ее быть сильной и с позитивом относиться ко всему происходящему, — этот подход сейчас помогает ей в воспитании детей.

«Рене всегда учил меня быть сильной и позитивной. Я никогда не смогу заменить детям отца. Но я стараюсь быть для них хорошим родителем, делать эту работу за нас двоих. Каждый раз радуюсь, когда смотрю на детей. Тогда в моей голове появляется мысль: "Мы с Рене проделали большую работу, и я так этим горжусь», - рассказала Дион.

Джерело: Spletnik