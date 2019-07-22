Сергей Бабкин рассказал, какое блюдо жены покорило его сердце



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Сергей и Снежана Бабкины

По приготовленному борщу, артист понял, что Снежана, это его женщина

Известный украинский певец Сергей Бабкин рассказал, какое блюдо от будущей жены покорило его. Как оказалось, мама долгое время была главной женщиной в жизни артиста, образцом во всем ...

«Мама прекрасно готовит, просто суперски! Я думал, что мама – это вершина, и никто в мире не повторит так, как делает именно она. Борщ, да и все, что угодно!» – поделился Сергей Бабкин.

Это продолжалось, пока 12 лет назад на одной из репетиций «Театра 19» он не встретил свою будущую жену.

«Когда Снежана приготовила борщ – это стало еще большим доказательством того, что она моя женщина. Честно говоря, он был даже лучше, чем мамин... Да, такое бывает в жизни», – признается артист в эфире канала «Украина» в программе «Ранок з Україною».