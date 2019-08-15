  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Сергей Бабкин умилил сеть снимком с полуторамесячным сыном

    • Розсилка
    Сергей Бабкин - Сергей Бабкин умилил сеть снимком с полуторамесячным сыном
    Сергей Бабкин
    instagram.com/babkin_official/

    Маленький Елисей впервые путешествует

    Сергей и Снежана Бабкины, у которых почти два месяца назад родился третий ребенок, всем составом отправились в долгожданный отпуск.

    На своей странице в Инстаграме музыкант с удовольствием публикует семейные снимки. Сначала Бабкин показал фото с аэропорта в Риме, на котором позирует с детьми. Лица младшенького увидеть не удалось, но фанаты узнали, что одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса взяла с собой в путешествие полуторамесячного сына сообщил по детской коляске в кадре.

    Следующе фото стало подтверждением предположения. В Инстаграме Сергей показа милое фото на котором трогательно держит сына на руках.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Сергей Бабкин умилил сеть снимком с полуторамесячным сыном
    Сергей Бабкин умилил сеть снимком с полуторамесячным сыном
    Сергей Бабкин умилил сеть снимком с полуторамесячным сыном
    Сергей Бабкин умилил сеть снимком с полуторамесячным сыном
    Сергей Бабкин умилил сеть снимком с полуторамесячным сыном
    Сергей Бабкин умилил сеть снимком с полуторамесячным сыном
    Сергей Бабкин умилил сеть снимком с полуторамесячным сыном
    Сергей Бабкин умилил сеть снимком с полуторамесячным сыном
    instagram.com/babkin_official/

    Подписчики остались в восторге: «Елисей еще не понимает, как ему повезло родиться в такой прекрасной семье», «Красавчики!!!», «Ай милота, Николаич!!!», «Как это мило», - написали поклонники.

     Читайте также: Экс-супруга Потапа с дочерью и жена Монатика соблазнительно позируют на пляже (фото)
    Сергей Бабкин отпуск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ