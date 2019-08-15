Сергей Бабкин умилил сеть снимком с полуторамесячным сыном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергей Бабкин instagram.com/babkin_official/

Маленький Елисей впервые путешествует

Сергей и Снежана Бабкины, у которых почти два месяца назад родился третий ребенок, всем составом отправились в долгожданный отпуск.

На своей странице в Инстаграме музыкант с удовольствием публикует семейные снимки. Сначала Бабкин показал фото с аэропорта в Риме, на котором позирует с детьми. Лица младшенького увидеть не удалось, но фанаты узнали, что одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса взяла с собой в путешествие полуторамесячного сына сообщил по детской коляске в кадре.

Следующе фото стало подтверждением предположения. В Инстаграме Сергей показа милое фото на котором трогательно держит сына на руках.

Подписчики остались в восторге: «Елисей еще не понимает, как ему повезло родиться в такой прекрасной семье», «Красавчики!!!», «Ай милота, Николаич!!!», «Как это мило», - написали поклонники.