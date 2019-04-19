Сериал «Игра престолов» стал самым популярным среди сторонников однополой любви



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Телесага лидирует в рейтинге самых популярных телешоу в данной категории на кабельных каналах

Кровавая сага «Игра престолов» заняла первую строчку в рейтинге самых популярных телешоу на кабельных каналах среди однополых пар. Об этом сообщила компания Nielsen в рамках своего исследования. Отмечается, что список был составлен на основании просмотров за неделю и теперь такие списки будут публиковаться на регулярной основе.

Выделить однополые пары в отдельную фокус-группу была давней идеей исследователей.

Самым популярным шоу на телеканалах оказался чемпионат по баскетболу, а «серебро» взял американский аналог «Последнего героя» Survivor. Третью строчку занял сериал «Морская полиция: Спецотдел». Примечательно, что все три программы транслировал CBS.

Четвертое место заняла еще одна передача этого же канала - «60 минут», а замкнуло топ-5 шоу ABC «Современная семья».

Вокальный конкурс «Голос», выходящий на NBC, оказался на шестом месте, а «Американский идол» (ABC) разместился на седьмой строке. С восьмого по десятое место снова заняли сериалы ABC - «Анатомия страсти», «Голдберги» и «Черная комедия».

Авторы исследования отмечают, что в опросе участвовали только однополые пары. «Холостые» представители секс-меньшинств в фокус-группу включены не были, пишет USA Today.



