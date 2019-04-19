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    Шоу-биз

    Сериал «Игра престолов» стал самым популярным среди сторонников однополой любви

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    Сериал «Игра престолов» стал самым популярным среди сторонников однополой любви

    Телесага лидирует в рейтинге самых популярных телешоу в данной категории на кабельных каналах

    Кровавая сага «Игра престолов» заняла первую строчку в рейтинге самых популярных телешоу на кабельных каналах среди однополых пар. Об этом сообщила компания Nielsen в рамках своего исследования. Отмечается, что список был составлен на основании просмотров за неделю и теперь такие списки будут публиковаться на регулярной основе.

    Выделить однополые пары в отдельную фокус-группу была давней идеей исследователей.

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    Сериал «Игра престолов» стал самым популярным среди сторонников однополой любви
    Сериал «Игра престолов» стал самым популярным среди сторонников однополой любви
    Сериал «Игра престолов» стал самым популярным среди сторонников однополой любви
    Сериал «Игра престолов» стал самым популярным среди сторонников однополой любви
    Сериал «Игра престолов» стал самым популярным среди сторонников однополой любви
    Сериал «Игра престолов» стал самым популярным среди сторонников однополой любви
    Сериал «Игра престолов» стал самым популярным среди сторонников однополой любви
    Сериал «Игра престолов» стал самым популярным среди сторонников однополой любви
    Сериал «Игра престолов» стал самым популярным среди сторонников однополой любви
    Сериал «Игра престолов» стал самым популярным среди сторонников однополой любви

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    Самым популярным шоу на телеканалах оказался чемпионат по баскетболу, а «серебро» взял американский аналог «Последнего героя» Survivor. Третью строчку занял сериал «Морская полиция: Спецотдел». Примечательно, что все три программы транслировал CBS.

    Четвертое место заняла еще одна передача этого же канала - «60 минут», а замкнуло топ-5 шоу ABC «Современная семья».

    Вокальный конкурс «Голос», выходящий на NBC, оказался на шестом месте, а «Американский идол» (ABC) разместился на седьмой строке. С восьмого по десятое место снова заняли сериалы ABC - «Анатомия страсти», «Голдберги» и «Черная комедия».

    Авторы исследования отмечают, что в опросе участвовали только однополые пары. «Холостые» представители секс-меньшинств в фокус-группу включены не были, пишет USA Today.

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