Шарлиз Терон отвела сына-трансгендера в юбке на урок музыки: фото папарацци
Звезда трогательно проводила Джексона на урок музыки
44-летняя Шарлиз Терон засняли вместе с семилетним сыном-трансгендером в Лос-Анджелесе. Папарацци запечатлели Шарлиз с ребенком на парковке. Актриса предстала в черной толстовке, темных леггинсах и кроссовках. Артистка переодела Джексона в девичий образ – фиолетовую футболку, серую юбку выше колена и белые кеды с гольфами.
Перед тем, как отпустить Джексона на занятия, Шарлиз нежно обняла его и поцеловала на прощание. Ребенок со счастливой улыбкой направился в сторону музыкальной школы.
Терон не обращает внимания на осуждения хейтеров. Недавно кинозвезда рассказала о том, что ее жизнь перегружена событиями. Шарлиз призналась, что, несмотря на плотный график, самостоятельно решает домашние проблемы. Актриса предпочла не нанимать няню для своих наследников.