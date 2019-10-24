Шарлиз Терон отвела сына-трансгендера в юбке на урок музыки: фото папарацци



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Шарлиз Терон

Звезда трогательно проводила Джексона на урок музыки

44-летняя Шарлиз Терон засняли вместе с семилетним сыном-трансгендером в Лос-Анджелесе. Папарацци запечатлели Шарлиз с ребенком на парковке. Актриса предстала в черной толстовке, темных леггинсах и кроссовках. Артистка переодела Джексона в девичий образ – фиолетовую футболку, серую юбку выше колена и белые кеды с гольфами.

Перед тем, как отпустить Джексона на занятия, Шарлиз нежно обняла его и поцеловала на прощание. Ребенок со счастливой улыбкой направился в сторону музыкальной школы.

Терон не обращает внимания на осуждения хейтеров. Недавно кинозвезда рассказала о том, что ее жизнь перегружена событиями. Шарлиз призналась, что, несмотря на плотный график, самостоятельно решает домашние проблемы. Актриса предпочла не нанимать няню для своих наследников.

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