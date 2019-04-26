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    Шоу-биз

    Шарлиз Терон произвела фурор в платье с необычной формой декольте на премьере фильма

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    Шарлиз Терон - Шарлиз Терон произвела фурор в платье с необычной формой декольте на премьере фильма
    Шарлиз Терон

    Актриса продолжает рекламировать свой новый фильм

    Голливудская актриса Шарлиз Терон колесит по городам Европы в рамках презентации ее нового фильма «Та еще парочка». Ранее голливудская актриса была замечена в Париже, где она появилась в игривом черном мини-платье от модного дома Christian Dior.

    В этот раз 43-летняя Терон пришла на премьеру киноленты режиссера Джонатана Левина в Лондоне в контрастном черно-розовом платье от Givenchy. Его фасон можно назвать классическим. Все внимание привлекла необычная форма декольте. Вырез откровенный, но ни капли пошлости в образе Шарлиз стилисты не допустили.

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    Шарлиз Терон произвела фурор в платье с необычной формой декольте на премьере фильма
    Шарлиз Терон произвела фурор в платье с необычной формой декольте на премьере фильма
    Шарлиз Терон произвела фурор в платье с необычной формой декольте на премьере фильма
    Шарлиз Терон произвела фурор в платье с необычной формой декольте на премьере фильма
    Шарлиз Терон произвела фурор в платье с необычной формой декольте на премьере фильма
    Шарлиз Терон произвела фурор в платье с необычной формой декольте на премьере фильма
    Шарлиз Терон произвела фурор в платье с необычной формой декольте на премьере фильма

    Образ Шарлиз Терон дополнил серебристый клатч и бриллиантовые украшения от Jessica McCormack.

    Напомним, фильм «Та еще парочка» рассказывает о журналисте Фреде Фларски, с детства влюбленном в свою няню. Партнером Шарлиз Терон по фильму стал актер Сет Роген.

     

     

    актриса актер
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