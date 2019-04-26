Шарлиз Терон произвела фурор в платье с необычной формой декольте на премьере фильма



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Шарлиз Терон

Актриса продолжает рекламировать свой новый фильм

Голливудская актриса Шарлиз Терон колесит по городам Европы в рамках презентации ее нового фильма «Та еще парочка». Ранее голливудская актриса была замечена в Париже, где она появилась в игривом черном мини-платье от модного дома Christian Dior.

В этот раз 43-летняя Терон пришла на премьеру киноленты режиссера Джонатана Левина в Лондоне в контрастном черно-розовом платье от Givenchy. Его фасон можно назвать классическим. Все внимание привлекла необычная форма декольте. Вырез откровенный, но ни капли пошлости в образе Шарлиз стилисты не допустили.

Образ Шарлиз Терон дополнил серебристый клатч и бриллиантовые украшения от Jessica McCormack.

Напомним, фильм «Та еще парочка» рассказывает о журналисте Фреде Фларски, с детства влюбленном в свою няню. Партнером Шарлиз Терон по фильму стал актер Сет Роген.