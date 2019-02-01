Шарлиз Терон в образе госсекретаря США: первые фото из фильма «Фларски»



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Шарлиз Терон

Известная голливудская актриса в новой картине сіграет властную женщину

В этом году на экраны выйдет сразу несколько картин с 43-летней Шарлиз Терон, в которых она сыграет сильных и влиятельных женщин. Один из них — биографическая драма, у которой пока нет названия, Untitled Roger Ailes Project (в ней актриса исполнит роль журналистки Мегин Келли), а другой — политическая комедия «Фларски», в которой Шарлиз примерила образ госсекретаря США. Первые снимки из «Фларски» как раз на днях появились в сети.





На снимках Шарлиз запечатлена с другим ключевым персонажем комедии, которого сыграл 36-летний Сет Роген (он же много лет назад был ее бойфрендом). По сюжету фильма госсекретарь США Шарлотта Филд собирается баллотироваться на пост президента. В связи с этим она нанимает в свою команду забавного и неуклюжего, но талантливого спичрайтера Фреда Фларски, который в один миг меняет ее жизнь.

Ранее западные СМИ всерьез обсуждали роман 55-летнего Брэда Питта и 43-летней Шарлиз Терон, хотя актеры до сих пор не комментируют эту информацию. Как только появились первые слухи о новой голливудской паре, не заставили себя долго ждать и версии о начале отношений звезд.

Некоторые журналисты предполагают, что сближению актеров способствовало их сотрудничество с часовым брендом Breitling. Питт и Терон вместе с Адамом Драйвером снимались в рекламе часов в прошлом году.