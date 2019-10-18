Шэрон Стоун пикантно обнажила плечи для обложки глянца



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Шэрон Стоун

61-летняя голливудская актриса украсила обложку глянцевого журнала

Шэрон Стоун в белоснежном платье из перьев приняла участие в пикантной фотосессии. Звезда фильма «Основной инстинкт» поделилась с поклонниками ярким кадром. Шэрон Стоун позировала в необычном «пернатом» пушистом платье с открытыми плечами и руками.

Блондинка сделала укладку с эффектом легкой небрежности и подчеркнула естественную красоту нежным макияжем. Визажисты нанесли на губы артистки нюдовую помаду, сделав тем самым образ чуть прохладным.

В таком необычном образе звезда предстала на обложке испанского Harper’s Bazaar. Стоун отметила, что в свежем номере глянца она похвастается своей естественной красотой. Поклонники восхитились новым оразом любимой актрисы. «Идеальное лицо», «За 27 лет вы ни капли не изменились», «Неземная красота. Восхищаюсь вами», – прокомментировали фото обложки фолловеры в Instagram.