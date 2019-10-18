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    Шоу-биз

    Шэрон Стоун пикантно обнажила плечи для обложки глянца

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    Шэрон Стоун - Шэрон Стоун пикантно обнажила плечи для обложки глянца
    Шэрон Стоун

    61-летняя голливудская актриса украсила обложку глянцевого журнала

    Шэрон Стоун в белоснежном платье из перьев приняла участие в пикантной фотосессии. Звезда фильма «Основной инстинкт» поделилась с поклонниками ярким кадром. Шэрон Стоун позировала в необычном «пернатом» пушистом платье с открытыми плечами и руками.

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    Шэрон Стоун пикантно обнажила плечи для обложки глянца
    Шэрон Стоун пикантно обнажила плечи для обложки глянца
    Шэрон Стоун пикантно обнажила плечи для обложки глянца
    Шэрон Стоун пикантно обнажила плечи для обложки глянца
    Шэрон Стоун пикантно обнажила плечи для обложки глянца
    Шэрон Стоун пикантно обнажила плечи для обложки глянца
    Шэрон Стоун пикантно обнажила плечи для обложки глянца
    Шэрон Стоун пикантно обнажила плечи для обложки глянца
    Шэрон Стоун пикантно обнажила плечи для обложки глянца
    Шэрон Стоун пикантно обнажила плечи для обложки глянца
    Шэрон Стоун пикантно обнажила плечи для обложки глянца
    Шэрон Стоун пикантно обнажила плечи для обложки глянца
    Шэрон Стоун пикантно обнажила плечи для обложки глянца
    Шэрон Стоун пикантно обнажила плечи для обложки глянца

    Блондинка сделала укладку с эффектом легкой небрежности и подчеркнула естественную красоту нежным макияжем. Визажисты нанесли на губы артистки нюдовую помаду, сделав тем самым образ чуть прохладным.

    В таком необычном образе звезда предстала на обложке испанского Harper’s Bazaar. Стоун отметила, что в свежем номере глянца она похвастается своей естественной красотой. Поклонники восхитились новым оразом любимой актрисы. «Идеальное лицо», «За 27 лет вы ни капли не изменились», «Неземная красота. Восхищаюсь вами», – прокомментировали фото обложки фолловеры в Instagram.

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