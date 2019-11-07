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    Шоу-биз

    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына

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    <p>Наряды звездной мамы и сына идеально гармонировали друг с другом</p> <div></div> - Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына

    Наряды звездной мамы и сына идеально гармонировали друг с другом

    В Мадриде состоялась торжественная церемония Harper Bazaar Awards

    61-летняя голливудская звезда Шэрон Стоун на светский вечер пришла в сопровождении 19-летнего сына Рона. Звезда «Основного инстинкта» собрала на себе все взгляды благодаря потрясающему образу.

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    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына
    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына
    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына
    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына
    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына
    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына
    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына
    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына
    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына
    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына
    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына
    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына
    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына
    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына
    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына
    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына
    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына
    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына
    Шэрон Стоун впервые вывела в свет старшего сына

    Вечернему платью актриса предпочла темный брючный костюм с оригинальной деталью – белым крупным цветком на правом плече. Сын кинозвезды выбрал total black с галстуком бабочкой. Наряды звездной мамы и сына идеально гармонировали друг с другом.

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