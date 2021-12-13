Скандал! Депутаты собирают подписи против украинского фильма о любви двух парней

Картина получила 20 миллионов гривен господдержки

В Сети появился первый тизер фильма «Мой юный принц», рассказывающий историю об отношениях нетрадиционной пары. Роликом поделился продюсер картины Алексей Гладушевский («Первые ласточки», «Подорожники», «Будиночок на щастя» и проектами «Зважені та щасливі», «Холостяк», «Супермодель по-украински») в своем Фейсбук.

Кадр из фильма. Фото: buro247.uа

«Мой юный принц» станет первым созданным в Украине полнометражным игровым фильмом с темой нетрадиционных отношений. По сюжету 17-летний Поль, который вместе с матерью Софией живет в шикарном имении и ведет разгульную жизнь, начинает встречаться со своим сверстником Антуаном, а его мать – с отцом Антуана, Марком. Однако развитие их отношений приводит к трагедии.

Картина победила на питчинге Госкино в категории «авторское кино» и получила 20 миллионов гривен господдержки, что вызвало скандал, сообщает kp.ua. Против госфинансирования фильма выступили нардепы, которые собрали 120 подписей и направили обращение премьер-министру Денису Шмыгалю, и депутаты от фракции «Свобода» во Львовском облсовете. Однако режиссер картины Хачатур Василян и продюсер Алексей Гладушевский заявили, что фильм раскрывает проблемы подростков и их взаимоотношений с семьей, а наличие ЛГБТ-персонажей – это не главная линия фильма.